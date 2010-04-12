Libo написав:Вы по своей простоте конечно же сразу подумали про зеленые сотенные купюры с духовным отцом американских масонов Бенджамином Франклином. Отнюдь. Это просто крашенная и постоянно обесценивающаяся во всем мире бумага. Трамп говорил про монетизированные золотые унцевые полтинники. Копите лучше в монетах по $50. Вот это настоящий доллар - "самая доминирующая валюта в мире ..." и далее по тексту. Прошу понимать президента правильно.
Alex2007 написав:Где в Украине купить эти золотые полтинники ?
Да, не ведитесь вы на тролля, зачем они вам нужны, банки продают слитки, то же самое, только маржа меньше.
Слиток это просто слиток. Кусок металла. Сляб. Его можно только сдать на металлолом. А монета есть денежный знак государства, обязательный к приему в качестве платежного средства, реальная стоимость которого определяется с учетом золотого содержания. Монета - это как паспорт государства, т.е. обладатель полноценный гражданин. А слиток - это как ты на улице со справкой об освобождении, Федот да не тот. Мы с тобой уже миллион раз этот вопрос обсуждали, а ты продолжаешь дурачком прикидываться. Можешь доложить нам, почему американцы инвестируют исключительно в монеты, а не в слитки? Знаешь все причины? Если бы ты знал все ньюансы этого обстоятельства, ты бы в корне пересмотрел свою золотую жизненную позицию, а свои нынешние взгляды несостоятельными и позорными.
Их как правило всегда можно купить и в Украине, в золотых лавках. В Америке - всегда свободно и в неограниченных количествах. Сегодняшняя стоимость - $1430. Вторая по популярности - юаровский крюгеранд. Потом 50 мексиканских песо - 1,25 унции - самая крупная на сегодня золотая монета. В Украине очень популярен наш Архистратиг. Выгребают граждане самой бедной европейской страны тиражи этого продукта мгновенно.
Libo написав:Можешь доложить нам, почему американцы инвестируют исключительно в монеты, а не в слитки?
не покупают американцы слитки? ты растворитель начал пить?
Нет. Американцы слитки не покупают вообще. Исключительно монеты. А ты не знал? Я удивляюсь твоему невежеству ... На поверхности лежит следующее объяснение. Во время конфискации золота у населения в США в 1933 году у пипла забирали всё золото за исключением золотых монет. Мол, с тех пор в народе особое доверие к монетам ... Да, было именно так. Но всё же это отмазка для непосвященных. На самом деле причина этого явления намного серьезнее и таинственнее, и связана она с будущей денежной системой и грядущими денежнообращенческими событиями, участниками которых мы с вами скоро станем.
Yuri_61 написав:Денежные агрегаты в Украине выросли незначительно по сравнению с курсом $/ поєому еще не скоро будет дефолт, а гривна будет только укрепляться. И дно это 24.00 и не выше. Неужели я один это заметил? Все здесь молчат, что денежная масса выросла с 2013 года на мизер! Вот главный фактор укрепления гривны. Если так и дальше будет (без мировых кризисов), то в 2020 году увидим курс па24.00 а дальше ещё ниже! Кто согласен со мной, плюсуйте!
... виходячи з вищенаписаного, то я "ай мАлАдеЦ!" - що зайшов 30/70 долародепо/гривнедепо... - на нерозривні! - гривневі депо("портфельні") закінчуються НАСТУПНОГО року в березні/квітні/травні/червні...(ще заб'ю стовпець на липень) - доларові депо закінчуються ЦЬОГО року в вересні/жовтні/листопаді/грудні....(ще заб'ю стовпець на січень)
п. с. ... на ремонт, переважно, використовую кредитні картки(55денки), а під них вже заготовлені гривнедепо, які закінчуються після 20-х чисел серпня/вересн/жовтня.... (не знаю, чи на цій гілці я писав.... але, "екватор" ремонту своєї "квіточки" - я перетнув! )
тримайте нас в курсі !
І на фоні вашого офтопу
Приват мені підвищив ліміт для оплати частинами до 17 500 грн чого б такого Імпорнтого прикупити ? холодильника ще одного чи то пак ще одного телевізора чи то зібрати ще одного ПК ? підкажіть дружно форумом щось фантазія підкачує
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
vitaliian написав:Опубликован текст законопроекта Зеленского о массовой люстрации ... теперь каждая следующая власть будет люстрировать предыдущюю... очень удобно.
знаете... я только за только слово люстрацию я бы поменял на что-то типа расстрел теперь об этом можно писать открыто раз Надежду Савченко и Рубана уже выпустили ? или скоро выпустят ?
Востаннє редагувалось yama в Суб 13 лип, 2019 00:21, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Libo написав:Вы по своей простоте конечно же сразу подумали про зеленые сотенные купюры с духовным отцом американских масонов Бенджамином Франклином. Отнюдь. Это просто крашенная и постоянно обесценивающаяся во всем мире бумага. Трамп говорил про монетизированные золотые унцевые полтинники. Копите лучше в монетах по $50. Вот это настоящий доллар - "самая доминирующая валюта в мире ..." и далее по тексту. Прошу понимать президента правильно.
Где в Украине купить эти золотые полтинники ?
Либо нам привезет ! с наценкой в 1% ?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama написав: Приват мені підвищив ліміт для оплати частинами до 17 500 грн чого б такого Імпорнтого прикупити ? холодильника ще одного чи то пак ще одного телевізора чи то зібрати ще одного ПК ? підкажіть дружно форумом щось фантазія підкачує
Думка без зарказму : а нафіга воно Вам ? Що за користь купувати уже апріорі морально застарілі речі на момент остаточного погашення розстрочки ? Якщо ж є холодильник, стіралка, мийка, комп, тв і т.д, то для чого їх десять ? Техніка за пів року старіє так, що втрачає 1/4 ціни мінімум. Якщо рік - то 1/3. Далі не спостерігав І взагалі, який сенс брати у банку гроші на купівлю ще одного холодильника, якщо перший тариться продуктами теж на позичені ?:)
Востаннє редагувалось stas_rst в Суб 13 лип, 2019 08:16, всього редагувалось 1 раз.
yama написав:Приват мені підвищив ліміт для оплати частинами до 17 500 грн чого б такого Імпорнтого прикупити ? холодильника ще одного чи то пак ще одного телевізора чи то зібрати ще одного ПК ? підкажіть дружно форумом щось фантазія підкачує