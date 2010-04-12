Додано: П'ят 12 лип, 2019 21:31

hxbbgaf написав: Alex2007 написав: Где в Украине купить эти золотые полтинники ? Где в Украине купить эти золотые полтинники ?

Да, не ведитесь вы на тролля, зачем они вам нужны, банки продают слитки, то же самое, только маржа меньше. Да, не ведитесь вы на тролля, зачем они вам нужны, банки продают слитки, то же самое, только маржа меньше.

Слиток это просто слиток. Кусок металла. Сляб. Его можно только сдать на металлолом.А монета есть денежный знак государства, обязательный к приему в качестве платежного средства, реальная стоимость которого определяется с учетом золотого содержания.Монета - это как паспорт государства, т.е. обладатель полноценный гражданин.А слиток - это как ты на улице со справкой об освобождении, Федот да не тот.Мы с тобой уже миллион раз этот вопрос обсуждали, а ты продолжаешь дурачком прикидываться.Можешь доложить нам, почему американцы инвестируют исключительно в монеты, а не в слитки? Знаешь все причины? Если бы ты знал все ньюансы этого обстоятельства, ты бы в корне пересмотрел свою золотую жизненную позицию, а свои нынешние взгляды несостоятельными и позорными.