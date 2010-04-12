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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1528152915301531>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 157
вище 25.65
50%
79
25.55 - 25.6499
13%
20
25.45 - 25.5499
8%
13
25.40 - 25.4499
9%
14
25.35 - 25.3999
3%
4
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
14%
22
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 17:17

  Сибарит написав:Интересный номер сегодня Рыжик исполнил :lol:
-D5mCBMGSB0[/youtube]


краткое содержание сегодняшнего межбанка
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 17:36

  vitaliian написав:Дешевый доллар и дорогая нефть. Что значит снижение ставки ФРС США для мира и Украины
https://strana.ua/articles/analysis/210 ... rainy.html


Страна уа ?.. даже читать не буду

sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 17:49

и снова индекс Биг Мака

Издание The Economist обнародовало обновленные данные по рейтингу мировых валют: так называемый индекс Биг Мака: - стоимость гривны недооценена на 61,3%, а реальный курс по покупательной способности должен быть в размере 9,93 грн за $1, сообщает издание "Зеркало недели. Украина".

В начале года по индексу Биг Мака украинская валюта была недооценена на 65,2%.

Руководство по тому, находятся ли валюты на "правильном" уровне, основано на теории паритета покупательной способности, который предполагает, что в долгосрочной перспективе обменные курсы должны двигаться в направлении курса, который уравнял бы цены на идентичную корзину товаров и услуг (в данном случае, бургер) в любых двух странах, напоминает ZN.UA.

"Индекс Биг Мака" был разработан The Economist в 1986 году. Методология расчета индекса базируется на теории паритета покупательной способности (ППС), по которой валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров (в данном случае бургера) в разных странах. Стоит отметить, что так называемая "бургерномика" никогда не выступала в роли точного датчика покупательной способности валюты, а была всего лишь инструментом для упрощения теории обменного курса. В то же время, "индекс Биг-Мака" - де-факто международный стандарт, который включен в ряд экономических учебников.

https://interfax.com.ua/news/economic/599783.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 18:02

Сьогодні Нафтогаз успішно розмістила два транші єврооблігацій, деноміновані в євро та доларах США:

- €600m 7.125% 5 років

та

- $335m @ 7.375% 3 роки.

Сумарний обсяг випуску перевищує $1 млрд.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 18:32

  zzzzzz написав:Сьогодні Нафтогаз успішно розмістила два транші єврооблігацій, деноміновані в євро та доларах США:

- €600m 7.125% 5 років

та

- $335m @ 7.375% 3 роки.

Сумарний обсяг випуску перевищує $1 млрд.


И почему я не Нафтогаз?
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Burton_Hover
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 18:34

  zzzzzz написав:Сьогодні Нафтогаз успішно розмістив два транші єврооблігацій, деноміновані в євро та доларах США:
€600m 7.125% 5 років та
$335m @ 7.375% 3 роки.
То що, пірнати у гривню на усі??!!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 21:31

  hxbbgaf написав:
  Alex2007 написав:Где в Украине купить эти золотые полтинники ? :?:

Да, не ведитесь вы на тролля, зачем они вам нужны, банки продают слитки, то же самое, только маржа меньше.


Слиток это просто слиток. Кусок металла. Сляб. Его можно только сдать на металлолом.
А монета есть денежный знак государства, обязательный к приему в качестве платежного средства, реальная стоимость которого определяется с учетом золотого содержания.
Монета - это как паспорт государства, т.е. обладатель полноценный гражданин.
А слиток - это как ты на улице со справкой об освобождении, Федот да не тот.
Мы с тобой уже миллион раз этот вопрос обсуждали, а ты продолжаешь дурачком прикидываться.
Можешь доложить нам, почему американцы инвестируют исключительно в монеты, а не в слитки? Знаешь все причины? Если бы ты знал все ньюансы этого обстоятельства, ты бы в корне пересмотрел свою золотую жизненную позицию, а свои нынешние взгляды несостоятельными и позорными.

:? :? :?
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 08:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Горшова маса в Україні з 2013 року не зросла.
Якесь фінасове чудо. Заробітні плати у тричі зросли, а грошова маса лише лише на 40%. Пенсії зросли.
Тому я вам всім кнопаю: не буде девальвації в Україні ще 100 років при умові незростання грошової маси.
І все ж не розумію, як таке може бути?
Як можуть зростати зарплати у тричі й більше (у чиновників) а грошова маса майже не змінилася з 2013 року?
А до 2013 року з 2007 року вона виросла у двічі.
Щось не те, хлоп"ятки і дівчатки, каже вам дідусь Юрко. Щось зі статистикою вони роблять.
Як що ж таки статистика правильна, то ще повторюся: якщо ціни на експортну продукцію з України на світових ринках не впадуть, якщо не будуть печатати і вкидати в оборот гривню, якщо світової кризи не буде (а її не буде, як не дивно, бо 10 років пройшло від останньої), то побачимо скоро курс па24.00.
Оце і є, імхо, ЕОК для бакса в Україні на найьлижки надцять років. А той нижче опуститься курс, якщо ЗВР збільшиться, а він збільшиться, якщо такими темпами НБУ буде скуповувати $.
Я ж для себе вирішив: не з євро, ні з доляром більше звязуватися не бажаю!
Коплю у гривні. Вона, міцніє з кожним роком.
Вчіться у дідуся, пока я живий (на моїх помилках)
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 13 лип, 2019 08:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 08:56

  Yuri_61 написав:Горшова маса в Україні з 2013 року не зросла.
Якесь фінасове чудо. Заробітні плати у тричі зросли, а грошова маса лише лише на 40%. Пенсії зросли.
Тому я вам всім кнопаю: не буде девальвації в Україні ще 100 років при умові незростання грошової маси.
І все ж не розумію, як таке може бути?
Як можуть зростати зарплати у тричі й більше (у чиновників) а грошова маса майже не змінилася з 2013 року?
А до 2013 року з 2007 року вона виросла у двічі.
Щось не те, хлоп"ятки і дівчатки, каже вам дідусь Юрко. Щось зі статистикою вони роблять.
Як що ж таки статистика правильна, то ще повторюся: якщо ціни на експортну продукцію з України на світових ринках не впадуть, якщо не будуть печатати і вкидати в оборот гривню, якщо світової кризи не буде (а її не буде, як не дивно, бо 10 років пройшло від останньої), то побачимо скоро курс па24.00.
Оце і є, імхо, ЕОК для бакса в Україні на найьлижки надцять років. А той нижче опуститься курс, якщо ЗВР збільшиться, а він збільшиться, якщо такими темпами НБУ буде скуповувати $.
Я ж для себе вирішив: не з євро, ні з доляром більше звязуватися не бажаю!
Коплю у гривні. Вона, міцніє з кожним роком.
Вчіться у дідуся, пока я живий.

вы может не туда посмотрели?!
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 09:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Хтось тут пояснить це чудо? Зарплати у тричі, щонайменше, зросли, а грошова маса майже горизонтальна лінія з 2013 по 2018?
Що то в біса твориться?
Щось на цьому форумі ніхто, крім мене не згадував за цей феномен. І я вам всім кнопаю: гривня буде лише укріплюватися найближчи роки, тому що:
всі штатівські біржові індекси тільки ростуть,
світової кризи не видно на горизонті найближчі надцять років,
грошова маса з 2013 року - горизонтальна лінія на графіку
заробітчани завалюють Україну СКВ
вангую, що скоро гривня укріпиться до 24.00 а той нижче
і експортери будуть скрижитати зубами, але нічого для припинення падіння курсу $ в Україні не заподіять,
схему ОВДП можна до бескінечності прокручувати, бо ніколи не переведуться любителі халяви па18%

претендую ще на одну медальку
істина завжди проста, це так, і вона завжди лежить на поверхні
але її бачать одиниці
серед них і я опинився, а ви, нажаль, ні
тому, де моя друга медалька, шановний адмін?

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Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 13 лип, 2019 09:17, всього редагувалось 1 раз.
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