А Мавроди этого не знал!
И господин Чубайс в 97-98 годах тоже этого не знал со своими ГКО.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 13 лип, 2019 09:16
Додано: Суб 13 лип, 2019 09:22
Ви знову не бачите істину: грошова маса з 2013 року - майже горизонтальна лінія, а ЗВР ростуть
тому курс на 24.00 і нижче
ніхто нічого не вдіє з падінням курсу бакса в Україні, бо в котрий раз повторю те що тут ніхто, крім мене, не вказав на те, що грошова маса в Україні з 2013 року не зросла, ну майже:
в 2013 році 238 ярдіа гнрн
в 2017 році - 333 ярда
а зарплати у тричі зросли!
Чому я тут дзоню у всі дзвони?
Щоб довести всім, чекайте на очікуване мною невидане укріплення гривні найближчим часом та в наступних роках
бо нема грошової маси, вона не давить на курс
заробітчани завалюють Україну СКВ
курс на 24.00 вангую у серпні - жовтні 2019 , а в 2020 до 22.00 навіть
і я вже не купую євро з 2011 року, а доляри теж перестав купувати і не планую цього робити вже ніколи.
Гривня форева.
НБУ, Мінфін зробили все правильно. Їх керівники Майстри на диво.
А я лох, що купував у літку протягом останніх 6 років доляри.
Краще їх на стовпчики клав у декільках банках.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 13 лип, 2019 09:31, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Суб 13 лип, 2019 09:51
Даааа!
На ближайшие ... надцать лет!
Только следите за ценами на зерно и сталь на мировых биржах и за темпом роста денежной массой в Украине!
Путь к богатству сейчас - это по уши в гривну нырнуть и на стовпчики по банках распихать.
Вот чего я такой умный не был шесть лет назад? Стал бы уже настоящим богачём на сегодня. А то, как лох бегал в кедах летом на протяжении шести последних лет баксы покупал по "сладкому курсу" , олух.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 13 лип, 2019 09:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 13 лип, 2019 09:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
посмотрел графики денежной массы.
разница между 2013 и 2019 ггодом - 2 раза.
Додано: Суб 13 лип, 2019 09:55
Додано: Суб 13 лип, 2019 09:55
Додано: Суб 13 лип, 2019 09:57
А фонд гарантирования вкладов зачем?
тело вклада + проценты - не болле 200 тыщ грн чтоб было
Всем вернули па200 в каждом лопнувшем банке
а у кого было больше там чем 200 тыщ на один банк, то сами виноваты
Безпроигрышный вариант до 200 тыщ
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 13 лип, 2019 09:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 13 лип, 2019 09:58
М1 и М3
Востаннє редагувалось dima_beleb в Суб 13 лип, 2019 10:01, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 13 лип, 2019 10:00
я имел ввиду девальвацию. а не возврат ваших денег.
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