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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1529153015311532>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 158
вище 25.65
50%
79
25.55 - 25.6499
13%
20
25.45 - 25.5499
8%
13
25.40 - 25.4499
9%
15
25.35 - 25.3999
3%
4
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
14%
22
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 09:16

  Yuri_61 написав:схему ОВДП можна до бескінечності прокручувати, бо ніколи не переведуться любителі халяви па18%

А Мавроди этого не знал! :)
И господин Чубайс в 97-98 годах тоже этого не знал со своими ГКО. :)
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 09:22

  dima_beleb написав:
  Yuri_61 написав:схему ОВДП можна до бескінечності прокручувати, бо ніколи не переведуться любителі халяви па18%

А Мавроди этого не знал! :)
И господин Чубайс в 97-98 годах тоже этого не знал со своими ГКО. :)


Ви знову не бачите істину: грошова маса з 2013 року - майже горизонтальна лінія, а ЗВР ростуть
тому курс на 24.00 і нижче
ніхто нічого не вдіє з падінням курсу бакса в Україні, бо в котрий раз повторю те що тут ніхто, крім мене, не вказав на те, що грошова маса в Україні з 2013 року не зросла, ну майже:

в 2013 році 238 ярдіа гнрн
в 2017 році - 333 ярда
а зарплати у тричі зросли!
Чому я тут дзоню у всі дзвони?
Щоб довести всім, чекайте на очікуване мною невидане укріплення гривні найближчим часом та в наступних роках
бо нема грошової маси, вона не давить на курс
заробітчани завалюють Україну СКВ
курс на 24.00 вангую у серпні - жовтні 2019 , а в 2020 до 22.00 навіть
і я вже не купую євро з 2011 року, а доляри теж перестав купувати і не планую цього робити вже ніколи.
Гривня форева.
НБУ, Мінфін зробили все правильно. Їх керівники Майстри на диво.
А я лох, що купував у літку протягом останніх 6 років доляри.
Краще їх на стовпчики клав у декільках банках.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 13 лип, 2019 09:31, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 09:24

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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 09:51

  asti написав:
  zzzzzz написав:Сьогодні Нафтогаз успішно розмістив два транші єврооблігацій, деноміновані в євро та доларах США:
€600m 7.125% 5 років та
$335m @ 7.375% 3 роки.
То що, пірнати у гривню на усі??!!


Даааа!
На ближайшие ... надцать лет!
Только следите за ценами на зерно и сталь на мировых биржах и за темпом роста денежной массой в Украине!

Путь к богатству сейчас - это по уши в гривну нырнуть и на стовпчики по банках распихать.
Вот чего я такой умный не был шесть лет назад? Стал бы уже настоящим богачём на сегодня. А то, как лох бегал в кедах летом на протяжении шести последних лет баксы покупал по "сладкому курсу" , олух.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 13 лип, 2019 09:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 09:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

посмотрел графики денежной массы.
разница между 2013 и 2019 ггодом - 2 раза.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 09:55

  dima_beleb написав:посмотрел графики денежной массы.
разница между 2013 и 2019 ггодом - 2 раза.


Цифры давайтЕ
где ссылки?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 09:55

  Yuri_61 написав:Вот чего я такой умный не был шесть лет назад? Стал бы уже настоящим богачём на сегодня. А то, как лох бегал в кедах летом на протяжении шести последних лет баксы покупал по "сладкому курсу" , олух.

если бы вы 6 лет назад положили свои деньги в банк - сейчас бы сидели с голой ж***.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 09:57

  dima_beleb написав:
  Yuri_61 написав:Вот чего я такой умный не был шесть лет назад? Стал бы уже настоящим богачём на сегодня. А то, как лох бегал в кедах летом на протяжении шести последних лет баксы покупал по "сладкому курсу" , олух.

если бы вы 6 лет назад положили свои деньги в банк - сейчас бы сидели с голой ж***.



А фонд гарантирования вкладов зачем?
тело вклада + проценты - не болле 200 тыщ грн чтоб было
Всем вернули па200 в каждом лопнувшем банке
а у кого было больше там чем 200 тыщ на один банк, то сами виноваты

Безпроигрышный вариант до 200 тыщ
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 13 лип, 2019 09:59, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 09:58

  Yuri_61 написав:
  dima_beleb написав:посмотрел графики денежной массы.
разница между 2013 и 2019 ггодом - 2 раза.


Цифры давайтЕ
где ссылки?

М1 и М3
https://take-profit.org/statistics/mone ... 3/ukraine/
Зображення
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Востаннє редагувалось dima_beleb в Суб 13 лип, 2019 10:01, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 10:00

  Yuri_61 написав:
  dima_beleb написав:
  Yuri_61 написав:Вот чего я такой умный не был шесть лет назад? Стал бы уже настоящим богачём на сегодня. А то, как лох бегал в кедах летом на протяжении шести последних лет баксы покупал по "сладкому курсу" , олух.

если бы вы 6 лет назад положили свои деньги в банк - сейчас бы сидели с голой ж***.



А фонд гарантирования вкладов зачем?
тело вклада + проценты - не болле 200 тыщ грн чтоб было
Всем вернули па200 в каждом лопнувшем банке
а у кого было больше там чем 200 тыщ на один банк, то сами виноваты

Безпроигрышный вариант до 200 тыщ

я имел ввиду девальвацию. а не возврат ваших денег.
dima_beleb
 
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