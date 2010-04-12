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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1529153015311532

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 158
вище 25.65
50%
79
25.55 - 25.6499
13%
20
25.45 - 25.5499
8%
13
25.40 - 25.4499
9%
15
25.35 - 25.3999
3%
4
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
14%
22
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 10:04

  Долярчик написав:(... та й що тут казати, якщо, навіть, я - три роки тому ПЕРЕДБАЧИВ - хто буде теперішнім президентом! )


Долярчик Ооо, Ви справжній провидець...то по курсу гривні на найближчий рік, що скажете?
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 10:19

  Pupsik написав:
  Долярчик написав:(... та й що тут казати, якщо, навіть, я - три роки тому ПЕРЕДБАЧИВ - хто буде теперішнім президентом! )


Долярчик Ооо, Ви справжній провидець...то по курсу гривні на найближчий рік, що скажете?

... а що тут казати, якщо Юра все написав...

... а я ВІРЮ в теперішнього президента і тому гривня, якщо не буде всяких криз і зовнішніх потрясінь.... то у нашій державі все буде гуд! - і з гривнею в тому числі!

... я що, просто так заліз більшою частиною скирди на річні гривнедепо? (70%)
- а 30% на доларо депо лише тому, що мені дУляри потрібні для мого бізнесу/самозайнятості..... ну і диверсифікація мусить бути ;)
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 13 лип, 2019 10:22, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 10:20

Долярчик, уже доста агітації, ну чесно ... ти веселий хлопець і все таке ... АЛЕ !!!
це нещастя ще наробить багато біди в країні ... подивіться, як воно з людьми спілкується, як богдан на кожному кроці його перебиває і не дає договорити, як воно погоджується з кожним словом із жвачного рота богадана (два відео з Дніпра - це жах!!! розмова в цеху із Кличком і білц-інтерв"ю ЗМІ разом із Філатовим про міст).
Друже, тобі твої маленькі бізнесові успіхи періоду злобного "бариги-пороха" здадуться медом ... а як закриють малий прикордоний рух і заберуть твою карту поляка чи, ще гірше, - безвіз з ЄС, то буде тобі тоді "Слуга народа".
Зе! - це не особистість, це навіть не особа ... ЦЕ БРЕНД, в який вклали купу часу і грошей ... керований і безвільний ...
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 10:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:... а що тут казати, якщо Юра все написав...

Только он забыл из звр отнять все долги номинированные в валюте, 3 ярда долларов в год за транзит (который с 2020го мы видимо теряем), и вечноотрицательное торговое сальдо. Так бывает, по бумагам всё хорошо, а бизнес еле дышит.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 10:40

  zzzzzz написав:Зображення


Вітаюсь совсіма.
Теж саме сглажене за обсягами торгів
Зображення

ВО

Хай щастить.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 10:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://nabu.ua/ua/indikatori-groshovo- ... nku-2.html

даю ссылку на ценный ресурс

Вся денежная масса в Украине с октября 2013 года по май 2019 года выросла лишь на 44,6%
с 871,5 ярдов грн до 1260,5 ярдов
а зарплаты в 3 раза (!) как минимум) а это 300%
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 10:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Yuri_61 написав:https://nabu.ua/ua/indikatori-groshovo-kreditnogo-rinku-2.html

даю ссылку на ценный ресурс

Вся денежная масса в Украине с октября 2013 года по май 2019 года выросла лишь на 44,6%
с 871,5 ярдов грн до 1260,5 ярдов
а зарплаты в 3 раза (!) как минимум) а это 300%
В 3 раза это на 200%, от же ж математики
И с какого перепуга вы решили, что эти показатели должны расти пропорционально?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 11:06

stas_rst
... вибачте, та з тими зажравшимися чинушами так і треба розмовляти!
- "з скотами - по-скотськи!"©®™ :mrgreen:
- чого то пересічні мають животіти(пенсії - взагалі, сміхотворні) а чинуші, премії собі стотисячні виписують і на Мальдівах Мальвін жарять?
- чогось в Затоку, чи Залізний Порт не їдуть! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 11:10

Друже Долярчик, не сотвори собі кумира (с)
Далеко не так все просто ... просто повірте і спостерігайте ... а передвиборчий ролик вони красиво зняли, але Бєні там нема ... і не буде ... і ярдів, з Привату виведених - теж ... сумно, бл... (с)
Ну і про країну думайте і про власні перспективи у новій квартирі ... бо на Збручі вони не зупиняться, як у 1921 після Ризької угоди ... а ще краще, перечитайте історію початку 20 століття ... року так з 1914-го ... до кінця вересня 1939 ... там багато аналогій
stas_rst
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