Долярчик Ооо, Ви справжній провидець...то по курсу гривні на найближчий рік, що скажете?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 13 лип, 2019 10:04
Долярчик Ооо, Ви справжній провидець...то по курсу гривні на найближчий рік, що скажете?
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Суб 13 лип, 2019 10:19
... а що тут казати, якщо Юра все написав...
... а я ВІРЮ в теперішнього президента і тому гривня, якщо не буде всяких криз і зовнішніх потрясінь.... то у нашій державі все буде гуд! - і з гривнею в тому числі!
... я що, просто так заліз більшою частиною скирди на річні гривнедепо? (70%)
- а 30% на доларо депо лише тому, що мені дУляри потрібні для мого бізнесу/самозайнятості..... ну і диверсифікація мусить бути
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 13 лип, 2019 10:22, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 13 лип, 2019 10:20
Долярчик, уже доста агітації, ну чесно ... ти веселий хлопець і все таке ... АЛЕ !!!
це нещастя ще наробить багато біди в країні ... подивіться, як воно з людьми спілкується, як богдан на кожному кроці його перебиває і не дає договорити, як воно погоджується з кожним словом із жвачного рота богадана (два відео з Дніпра - це жах!!! розмова в цеху із Кличком і білц-інтерв"ю ЗМІ разом із Філатовим про міст).
Друже, тобі твої маленькі бізнесові успіхи періоду злобного "бариги-пороха" здадуться медом ... а як закриють малий прикордоний рух і заберуть твою карту поляка чи, ще гірше, - безвіз з ЄС, то буде тобі тоді "Слуга народа".
Зе! - це не особистість, це навіть не особа ... ЦЕ БРЕНД, в який вклали купу часу і грошей ... керований і безвільний ...
Додано: Суб 13 лип, 2019 10:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Суб 13 лип, 2019 10:40
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Суб 13 лип, 2019 10:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
даю ссылку на ценный ресурс
Вся денежная масса в Украине с октября 2013 года по май 2019 года выросла лишь на 44,6%
с 871,5 ярдов грн до 1260,5 ярдов
а зарплаты в 3 раза (!) как минимум) а это 300%
Додано: Суб 13 лип, 2019 10:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В 3 раза это на 200%, от же ж математики
И с какого перепуга вы решили, что эти показатели должны расти пропорционально?
Додано: Суб 13 лип, 2019 11:06
stas_rst
... вибачте, та з тими зажравшимися чинушами так і треба розмовляти!
- "з скотами - по-скотськи!"©®™
- чого то пересічні мають животіти(пенсії - взагалі, сміхотворні) а чинуші, премії собі стотисячні виписують і на Мальдівах Мальвін жарять?
- чогось в Затоку, чи Залізний Порт не їдуть!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 13 лип, 2019 11:10
Друже Долярчик, не сотвори собі кумира (с)
Далеко не так все просто ... просто повірте і спостерігайте ... а передвиборчий ролик вони красиво зняли, але Бєні там нема ... і не буде ... і ярдів, з Привату виведених - теж ... сумно, бл... (с)
Ну і про країну думайте і про власні перспективи у новій квартирі ... бо на Збручі вони не зупиняться, як у 1921 після Ризької угоди ... а ще краще, перечитайте історію початку 20 століття ... року так з 1914-го ... до кінця вересня 1939 ... там багато аналогій
|