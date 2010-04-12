Долярчик Ооо, Ви справжній провидець...то по курсу гривні на найближчий рік, що скажете?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 13 лип, 2019 10:04
Долярчик Ооо, Ви справжній провидець...то по курсу гривні на найближчий рік, що скажете?
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Суб 13 лип, 2019 10:19
... а що тут казати, якщо Юра все написав...
... а я ВІРЮ в теперішнього президента і тому гривня, якщо не буде всяких криз і зовнішніх потрясінь.... то у нашій державі все буде гуд! - і з гривнею в тому числі!
... я що, просто так заліз більшою частиною скирди на річні гривнедепо? (70%)
- а 30% на доларо депо лише тому, що мені дУляри потрібні для мого бізнесу/самозайнятості..... ну і диверсифікація мусить бути
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 13 лип, 2019 10:22, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 13 лип, 2019 10:20
Долярчик, уже доста агітації, ну чесно ... ти веселий хлопець і все таке ... АЛЕ !!!
це нещастя ще наробить багато біди в країні ... подивіться, як воно з людьми спілкується, як богдан на кожному кроці його перебиває і не дає договорити, як воно погоджується з кожним словом із жвачного рота богадана (два відео з Дніпра - це жах!!! розмова в цеху із Кличком і білц-інтерв"ю ЗМІ разом із Філатовим про міст).
Друже, тобі твої маленькі бізнесові успіхи періоду злобного "бариги-пороха" здадуться медом ... а як закриють малий прикордоний рух і заберуть твою карту поляка чи, ще гірше, - безвіз з ЄС, то буде тобі тоді "Слуга народа".
Зе! - це не особистість, це навіть не особа ... ЦЕ БРЕНД, в який вклали купу часу і грошей ... керований і безвільний ...
Додано: Суб 13 лип, 2019 10:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Суб 13 лип, 2019 10:40
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Суб 13 лип, 2019 10:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
даю ссылку на ценный ресурс
Вся денежная масса в Украине с октября 2013 года по май 2019 года выросла лишь на 44,6%
с 871,5 ярдов грн до 1260,5 ярдов
а зарплаты в 3 раза (!) как минимум) а это на 200%
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 13 лип, 2019 11:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 13 лип, 2019 10:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В 3 раза это на 200%, от же ж математики
И с какого перепуга вы решили, что эти показатели должны расти пропорционально?
Додано: Суб 13 лип, 2019 11:06
stas_rst
... вибачте, та з тими зажравшимися чинушами так і треба розмовляти!
- "з скотами - по-скотськи!"©®™
- чого то пересічні мають животіти(пенсії - взагалі, сміхотворні) а чинуші, премії собі стотисячні виписують і на Мальдівах Мальвін жарять?
- чогось в Затоку, чи Залізний Порт не їдуть!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 13 лип, 2019 11:10
Друже Долярчик, не сотвори собі кумира (с)
Далеко не так все просто ... просто повірте і спостерігайте ... а передвиборчий ролик вони красиво зняли, але Бєні там нема ... і не буде ... і ярдів, з Привату виведених - теж ... сумно, бл... (с)
Ну і про країну думайте і про власні перспективи у новій квартирі ... бо на Збручі вони не зупиняться, як у 1921 після Ризької угоди ... а ще краще, перечитайте історію початку 20 століття ... року так з 1914-го ... до кінця вересня 1939 ... там багато аналогій
Додано: Суб 13 лип, 2019 11:33
зміни валютообміну
Ознаки зношення банкнот іноземної валюти, які приймаються банками, небанківськими установами та операторами поштового зв’язку, пунктами обміну валюти на території України
1. Локальні потертості (часткова втрата фарби на зображеннях) та/або втрата папером жорсткості.
2. Відбитки штампів/печаток, написи, уключаючи видимі в ультрафіолетових променях, загальна площа яких не перевищує 200 мм-2 .
3. Плями, загальна кількість яких не перевищує трьох штук діаметром до 5 мм кожна.
4. Надриви або надрізи, загальна кількість яких не перевищує трьох штук довжиною до 3 мм кожний.
5. Отвори та проколи, загальна кількість яких не перевищує чотирьох штук діаметром не більше 1 мм кожний.
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