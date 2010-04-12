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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1530153115321533

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 158
вище 25.65
50%
79
25.55 - 25.6499
13%
20
25.45 - 25.5499
8%
13
25.40 - 25.4499
9%
15
25.35 - 25.3999
3%
4
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
14%
22
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 11:34

  Faceless написав:И с какого перепуга вы решили, что эти показатели должны расти пропорционально?


ну да, мне надо было от 300% отнять первоначальные 100% :) исправил :oops:

согласен, непропорционально,

интересный вопрос, а на сколько тогда денежная масса должна была вырасти, чтоб выплачивать зарплату в раза больше?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 11:38

  морда написав:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0001500-19

Ознаки зношення банкнот іноземної валюти, які приймаються банками, небанківськими установами та операторами поштового зв’язку, пунктами обміну валюти на території України.


а по ширине купюр?
а то мне в Привате продали новенькие из пачки доляры, а дома померил ширину их, а они на 1 мм (!) уже от стандарта (не 66,2 мм , а 65,2 мм) а это ещё как заметно на глаз! оказывается 1 мм это много

нижнее и верхнее поле узкое
мне недодали от доллара столько мм!Зображення

а вот с номальными нижним и верхними полями для сравнения Зображення
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 12:20

Зеленский сегодня на совещании в Одессе призвал написать заявление по собственному желанию главу ДФС Власова.....цирк должен продолжаться.....
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 12:22

... все просто))

  Yuri_61 написав:
  морда написав:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0001500-19

Ознаки зношення банкнот іноземної валюти, які приймаються банками, небанківськими установами та операторами поштового зв’язку, пунктами обміну валюти на території України.


а по ширине купюр?
а то мне в Привате продали новенькие из пачки доляры, а дома померил ширину их, а они на 1 мм (!) уже от стандарта (не 66,2 мм , а 65,2 мм) а это ещё как заметно на глаз! оказывается 1 мм это много

нижнее и верхнее поле узкое
мне недодали от доллара столько мм!Зображення

а вот с номальными нижним и верхними полями для сравнения Зображення


... та не партесь! - зробіть так, як я зробив на фото.... - але, сірника запаліть..... і проблема зникне!
\":mrgreen:\" \":mrgreen:\" \":mrgreen:\"

Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 12:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

только сейчас заметил, что лицо у Франклина зеленое. :)
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 12:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

zzzzzz написав:Зеленский сегодня на совещании в Одессе призвал написать заявление по собственному желанию главу ДФС Власова.....цирк должен продолжаться.....
Власов - тво, до того був на Одесі, там справи по контейнерах в НАБУ... Цього точно треба було зразу знімати.
stas_rst
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