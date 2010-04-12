ну да, мне надо было от 300% отнять первоначальные 100% исправил
согласен, непропорционально,
интересный вопрос, а на сколько тогда денежная масса должна была вырасти, чтоб выплачивать зарплату в раза больше?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 13 лип, 2019 11:34
ну да, мне надо было от 300% отнять первоначальные 100% исправил
согласен, непропорционально,
интересный вопрос, а на сколько тогда денежная масса должна была вырасти, чтоб выплачивать зарплату в раза больше?
Додано: Суб 13 лип, 2019 11:38
а по ширине купюр?
а то мне в Привате продали новенькие из пачки доляры, а дома померил ширину их, а они на 1 мм (!) уже от стандарта (не 66,2 мм , а 65,2 мм) а это ещё как заметно на глаз! оказывается 1 мм это много
нижнее и верхнее поле узкое
мне недодали от доллара столько мм!
а вот с номальными нижним и верхними полями для сравнения
Додано: Суб 13 лип, 2019 12:20
Зеленский сегодня на совещании в Одессе призвал написать заявление по собственному желанию главу ДФС Власова.....цирк должен продолжаться.....
Живите своим умом!
Додано: Суб 13 лип, 2019 12:22
... все просто))
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 13 лип, 2019 12:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
только сейчас заметил, что лицо у Франклина зеленое.
Додано: Суб 13 лип, 2019 12:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Власов - тво, до того був на Одесі, там справи по контейнерах в НАБУ... Цього точно треба було зразу знімати.
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