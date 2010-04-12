Ознаки зношення банкнот іноземної валюти, які приймаються банками, небанківськими установами та операторами поштового зв’язку, пунктами обміну валюти на території України.
а по ширине купюр? а то мне в Привате продали новенькие из пачки доляры, а дома померил ширину их, а они на 1 мм (!) уже от стандарта (не 66,2 мм , а 65,2 мм) а это ещё как заметно на глаз! оказывается 1 мм это много
нижнее и верхнее поле узкое мне недодали от доллара столько мм!
а вот с номальными нижним и верхними полями для сравнения
Ознаки зношення банкнот іноземної валюти, які приймаються банками, небанківськими установами та операторами поштового зв’язку, пунктами обміну валюти на території України.
а по ширине купюр? а то мне в Привате продали новенькие из пачки доляры, а дома померил ширину их, а они на 1 мм (!) уже от стандарта (не 66,2 мм , а 65,2 мм) а это ещё как заметно на глаз! оказывается 1 мм это много
нижнее и верхнее поле узкое мне недодали от доллара столько мм!
а вот с номальными нижним и верхними полями для сравнения