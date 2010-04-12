Ознаки зношення банкнот іноземної валюти, які приймаються банками, небанківськими установами та операторами поштового зв’язку, пунктами обміну валюти на території України.
а по ширине купюр? а то мне в Привате продали новенькие из пачки доляры, а дома померил ширину их, а они на 1 мм (!) уже от стандарта (не 66,2 мм , а 65,2 мм) а это ещё как заметно на глаз! оказывается 1 мм это много
нижнее и верхнее поле узкое мне недодали от доллара столько мм!
а вот с номальными нижним и верхними полями для сравнения
greenozon написав:ТАС онлайн скинув, по 25.85 продає
Спасибо, успел лимит провернуть)
Держали в ТАС на карте сумму или перекинули оперативно из другого банка? Интересует оперативность и мобильность такого способа покупки/продажи валюты.
Был в валюте, которую сдал в рядом стоящий обменник с приемом по .90 Через 5 минут положил их на дебетовый Вики, ещё через 5 минут они стали доступны. И поменял Если сэпить, или любой другой, кроме кассы по счету, метод пополнения, велик риск смены курса до момента как деньги станут доступны для обмена
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Yuri_61 написав:так я об єтом и твержу всё время, что причин для следующей девальвации гривні нет, =а наоборот куча предпосілок для отката к курсу па24.00 и ниже
Так никто пока в 3-5 раз и не ждет. Но для ревала тоже причин нет, торговый баланс отрицательный, цены летят вверх, инфляция, ЗВР уже не растут, даже несмотря на набирание долгов. А вообще, сейчас время покупать не доллар, а к примеру, недооцененное физическое серебро. Вот прогноз индекса доллара от 2012-го года: http://ru.elwaver.com/wp-content/upload ... Global.png Доллар явно переоценен (в мире) и хаи мы уже видели. Смотрите на тороговый и бюджетный дефицит США, на долг, грядущую эпопею с долговым потолком и небывалый пузырь на фондовом рынке. Все печальнее и печальнее и будет еще печальнее.
Ознаки зношення банкнот іноземної валюти, які приймаються банками, небанківськими установами та операторами поштового зв’язку, пунктами обміну валюти на території України 1. Локальні потертості (часткова втрата фарби на зображеннях) та/або втрата папером жорсткості. 2. Відбитки штампів/печаток, написи, уключаючи видимі в ультрафіолетових променях, загальна площа яких не перевищує 200 мм-2 . 3. Плями, загальна кількість яких не перевищує трьох штук діаметром до 5 мм кожна. 4. Надриви або надрізи, загальна кількість яких не перевищує трьох штук довжиною до 3 мм кожний. 5. Отвори та проколи, загальна кількість яких не перевищує чотирьох штук діаметром не більше 1 мм кожний.
что это за взброс?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/ Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)