RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1530153115321533

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 159
вище 25.65
50%
80
25.55 - 25.6499
13%
20
25.45 - 25.5499
8%
13
25.40 - 25.4499
9%
15
25.35 - 25.3999
3%
4
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
14%
22
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 11:38

  морда написав:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0001500-19

Ознаки зношення банкнот іноземної валюти, які приймаються банками, небанківськими установами та операторами поштового зв’язку, пунктами обміну валюти на території України.


а по ширине купюр?
а то мне в Привате продали новенькие из пачки доляры, а дома померил ширину их, а они на 1 мм (!) уже от стандарта (не 66,2 мм , а 65,2 мм) а это ещё как заметно на глаз! оказывается 1 мм это много

нижнее и верхнее поле узкое
мне недодали от доллара столько мм!Зображення

а вот с номальными нижним и верхними полями для сравнения Зображення
Yuri_61
 
Повідомлень: 1542
З нами з: 30.09.15
Подякував: 180 раз.
Подякували: 244 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 12:20

Зеленский сегодня на совещании в Одессе призвал написать заявление по собственному желанию главу ДФС Власова.....цирк должен продолжаться.....
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34074
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3335 раз.
Подякували: 6877 раз.
 
Профіль
23
4
2
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 12:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

только сейчас заметил, что лицо у Франклина зеленое. :)
dima_beleb
 
Повідомлень: 260
З нами з: 11.10.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 12:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

zzzzzz написав:Зеленский сегодня на совещании в Одессе призвал написать заявление по собственному желанию главу ДФС Власова.....цирк должен продолжаться.....
Власов - тво, до того був на Одесі, там справи по контейнерах в НАБУ... Цього точно треба було зразу знімати.
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 346
З нами з: 27.02.19
Подякував: 89 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 12:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

dima_beleb написав:только сейчас заметил, что лицо у Франклина зеленое. :)
Так він же "мертвий президент" 100
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 346
З нами з: 27.02.19
Подякував: 89 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 13:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Burton_Hover написав:
  Alex_ki написав:
greenozon написав:ТАС онлайн скинув, по 25.85 продає
Спасибо, успел лимит провернуть)


Держали в ТАС на карте сумму или перекинули оперативно из другого банка? Интересует оперативность и мобильность такого способа покупки/продажи валюты.
Был в валюте, которую сдал в рядом стоящий обменник с приемом по .90
Через 5 минут положил их на дебетовый Вики, ещё через 5 минут они стали доступны. И поменял
Если сэпить, или любой другой, кроме кассы по счету, метод пополнения, велик риск смены курса до момента как деньги станут доступны для обмена
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
Аватар користувача
 
Повідомлень: 507
З нами з: 26.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 13:17

  Yuri_61 написав:
  Faceless написав:И с какого перепуга вы решили, что эти показатели должны расти пропорционально?


ну да, мне надо было от 300% отнять первоначальные 100% :) исправил :oops:

согласен, непропорционально,

интересный вопрос, а на сколько тогда денежная масса должна была вырасти, чтоб выплачивать зарплату в раза больше?

А не задумывались что в 2013 денежная масса была раздутая в разы и это было одной из причин девала?
Vint
 
Повідомлень: 1182
З нами з: 14.07.08
Подякував: 25 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 13:31

  Vint написав:
  Yuri_61 написав:
  Faceless написав:И с какого перепуга вы решили, что эти показатели должны расти пропорционально?


ну да, мне надо было от 300% отнять первоначальные 100% :) исправил :oops:

согласен, непропорционально,

интересный вопрос, а на сколько тогда денежная масса должна была вырасти, чтоб выплачивать зарплату в раза больше?

А не задумывались что в 2013 денежная масса была раздутая в разы и это было одной из причин девала?

так я об єтом и твержу всё время, что причин для следующей девальвации гривні нет, =а наоборот куча предпосілок для отката к курсу па24.00 и ниже
Yuri_61
 
Повідомлень: 1542
З нами з: 30.09.15
Подякував: 180 раз.
Подякували: 244 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 13:41

  Yuri_61 написав:так я об єтом и твержу всё время, что причин для следующей девальвации гривні нет, =а наоборот куча предпосілок для отката к курсу па24.00 и ниже

Так никто пока в 3-5 раз и не ждет. Но для ревала тоже причин нет, торговый баланс отрицательный, цены летят вверх, инфляция, ЗВР уже не растут, даже несмотря на набирание долгов. А вообще, сейчас время покупать не доллар, а к примеру, недооцененное физическое серебро. Вот прогноз индекса доллара от 2012-го года:
http://ru.elwaver.com/wp-content/upload ... Global.png
Доллар явно переоценен (в мире) и хаи мы уже видели. Смотрите на тороговый и бюджетный дефицит США, на долг, грядущую эпопею с долговым потолком и небывалый пузырь на фондовом рынке. Все печальнее и печальнее и будет еще печальнее.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20660
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1248 раз.
Подякували: 2038 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 14:09

  морда написав:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0001500-19

Ознаки зношення банкнот іноземної валюти, які приймаються банками, небанківськими установами та операторами поштового зв’язку, пунктами обміну валюти на території України
1. Локальні потертості (часткова втрата фарби на зображеннях) та/або втрата папером жорсткості.
2. Відбитки штампів/печаток, написи, уключаючи видимі в ультрафіолетових променях, загальна площа яких не перевищує 200 мм-2 .
3. Плями, загальна кількість яких не перевищує трьох штук діаметром до 5 мм кожна.
4. Надриви або надрізи, загальна кількість яких не перевищує трьох штук довжиною до 3 мм кожний.
5. Отвори та проколи, загальна кількість яких не перевищує чотирьох штук діаметром не більше 1 мм кожний.


что это за взброс?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 870
З нами з: 22.12.16
Подякував: 87 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1530153115321533
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: dima_beleb і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1525, 1526, 1527
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15264 1809361
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 лип, 2019 02:59
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 665, 666, 667
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6664 1436354
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 лип, 2019 20:57
Pupsik
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 275402
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.