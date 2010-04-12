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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1531153215331534

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 159
вище 25.65
50%
80
25.55 - 25.6499
13%
20
25.45 - 25.5499
8%
13
25.40 - 25.4499
9%
15
25.35 - 25.3999
3%
4
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
14%
22
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 14:46

  stas_rst написав:
dima_beleb написав:только сейчас заметил, что лицо у Франклина зеленое. :)
Так він же "мертвий президент" 100


Прездентом він не був.
Бенджамін Франклін (англ. Benjamin Franklin) (17 січня 1706, Бостон, Британська Америка — 17 квітня 1790, Філадельфія, США) — один із засновників США, політичний діяч, дипломат, вчений, письменник, журналіст, видавець, масон. Один з лідерів війни за незалежність США. Один із розробників дизайну Великої Державної Печатки США (Великої печатки). Його вважають національним героєм США.
Був 15-ю дитиною в сім'ї (всього 17 дітей) емігранта з Англії.
Як учений він був помітною фігурою в історії фізики, зробивши відкриття в галузі електрики. Як політичний автор і активіст він більше, ніж хто-небудь був автором ідеї Американської нації. Будучи дипломатом протягом Американської Революції, він уклав альянс з Францією, що допомогло захистити незалежність.
Бенджамін Франклін — єдиний з батьків-засновників, хто скріпив своїм підписом всі три найважливіші історичні документи, що лежать в основі утворення Сполучених Штатів Америки як незалежної держави: Декларацію незалежності США, Конституцію США і Версальський мирний договір 1783 року (Другий Паризький мирний договір), що формально завершив війну за незалежність тринадцяти британських колоній в Північній Америці від Великої Британії.
Портрет Бенджаміна Франкліна є на стодоларовій купюрі федеральної резервної системи США з 1914. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 1%96%D0%BD
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 15:09

  stas_rst написав:Долярчик, уже доста агітації, ну чесно ... ти веселий хлопець і все таке ... АЛЕ !!!
це нещастя ще наробить багато біди в країні ... подивіться, як воно з людьми спілкується, як богдан на кожному кроці його перебиває і не дає договорити, як воно погоджується з кожним словом із жвачного рота богадана (два відео з Дніпра - це жах!!! розмова в цеху із Кличком і білц-інтерв"ю ЗМІ разом із Філатовим про міст).
Друже, тобі твої маленькі бізнесові успіхи періоду злобного "бариги-пороха" здадуться медом ... а як закриють малий прикордоний рух і заберуть твою карту поляка чи, ще гірше, - безвіз з ЄС, то буде тобі тоді "Слуга народа".
Зе! - це не особистість, це навіть не особа ... ЦЕ БРЕНД, в який вклали купу часу і грошей ... керований і безвільний ...

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kotyk222
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 15:14

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Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 15:16

  Alex_ki написав:Был в валюте, которую сдал в рядом стоящий обменник с приемом по .90
Через 5 минут положил их на дебетовый Вики, ещё через 5 минут они стали доступны. И поменял
Если сэпить, или любой другой, кроме кассы по счету, метод пополнения, велик риск смены курса до момента как деньги станут доступны для обмена


Ну я так и предполагал, что это в основном только на половину on-line метод на практике.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Burton_Hover
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 15:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Burton_Hover написав:Ну я так и предполагал, что это в основном только на половину
высшая математика)) Санёк жжёшь перожково
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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