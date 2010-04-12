dima_beleb написав:только сейчас заметил, что лицо у Франклина зеленое.
Так він же "мертвий президент" 100
Прездентом він не був.
Бенджамін Франклін (англ. Benjamin Franklin) (17 січня 1706, Бостон, Британська Америка — 17 квітня 1790, Філадельфія, США) — один із засновників США, політичний діяч, дипломат, вчений, письменник, журналіст, видавець, масон. Один з лідерів війни за незалежність США. Один із розробників дизайну Великої Державної Печатки США (Великої печатки). Його вважають національним героєм США. Був 15-ю дитиною в сім'ї (всього 17 дітей) емігранта з Англії. Як учений він був помітною фігурою в історії фізики, зробивши відкриття в галузі електрики. Як політичний автор і активіст він більше, ніж хто-небудь був автором ідеї Американської нації. Будучи дипломатом протягом Американської Революції, він уклав альянс з Францією, що допомогло захистити незалежність. Бенджамін Франклін — єдиний з батьків-засновників, хто скріпив своїм підписом всі три найважливіші історичні документи, що лежать в основі утворення Сполучених Штатів Америки як незалежної держави: Декларацію незалежності США, Конституцію США і Версальський мирний договір 1783 року (Другий Паризький мирний договір), що формально завершив війну за незалежність тринадцяти британських колоній в Північній Америці від Великої Британії. Портрет Бенджаміна Франкліна є на стодоларовій купюрі федеральної резервної системи США з 1914. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 1%96%D0%BD
stas_rst написав:Долярчик, уже доста агітації, ну чесно ... ти веселий хлопець і все таке ... АЛЕ !!! це нещастя ще наробить багато біди в країні ... подивіться, як воно з людьми спілкується, як богдан на кожному кроці його перебиває і не дає договорити, як воно погоджується з кожним словом із жвачного рота богадана (два відео з Дніпра - це жах!!! розмова в цеху із Кличком і білц-інтерв"ю ЗМІ разом із Філатовим про міст). Друже, тобі твої маленькі бізнесові успіхи періоду злобного "бариги-пороха" здадуться медом ... а як закриють малий прикордоний рух і заберуть твою карту поляка чи, ще гірше, - безвіз з ЄС, то буде тобі тоді "Слуга народа". Зе! - це не особистість, це навіть не особа ... ЦЕ БРЕНД, в який вклали купу часу і грошей ... керований і безвільний ...
Жирний плюс, але даремно Ви бісер розсипаєте, нема перед ким...
Alex_ki написав:Был в валюте, которую сдал в рядом стоящий обменник с приемом по .90 Через 5 минут положил их на дебетовый Вики, ещё через 5 минут они стали доступны. И поменял Если сэпить, или любой другой, кроме кассы по счету, метод пополнения, велик риск смены курса до момента как деньги станут доступны для обмена
Ну я так и предполагал, что это в основном только на половину on-line метод на практике.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда. Бо без нього я злий.