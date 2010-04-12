stas_rst написав:Долярчик, уже доста агітації, ну чесно ... ти веселий хлопець і все таке ... АЛЕ !!! це нещастя ще наробить багато біди в країні ... подивіться, як воно з людьми спілкується, як богдан на кожному кроці його перебиває і не дає договорити, як воно погоджується з кожним словом із жвачного рота богадана (два відео з Дніпра - це жах!!! розмова в цеху із Кличком і білц-інтерв"ю ЗМІ разом із Філатовим про міст). Друже, тобі твої маленькі бізнесові успіхи періоду злобного "бариги-пороха" здадуться медом ... а як закриють малий прикордоний рух і заберуть твою карту поляка чи, ще гірше, - безвіз з ЄС, то буде тобі тоді "Слуга народа". Зе! - це не особистість, це навіть не особа ... ЦЕ БРЕНД, в який вклали купу часу і грошей ... керований і безвільний ...
Жирний плюс, але даремно Ви бісер розсипаєте, нема перед ким...
Alex_ki написав:Был в валюте, которую сдал в рядом стоящий обменник с приемом по .90 Через 5 минут положил их на дебетовый Вики, ещё через 5 минут они стали доступны. И поменял Если сэпить, или любой другой, кроме кассы по счету, метод пополнения, велик риск смены курса до момента как деньги станут доступны для обмена
Ну я так и предполагал, что это в основном только на половину on-line метод на практике.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда. Бо без нього я злий.
Александр Охрименко не считает, что излишнее укрепление гривни приведет осенью к излишней девальвации. «Осенью будет девальвация. Но если летом мы увидим доллар по 25,5 грн, соответственно, осенью он будет уже не 30, а 26,5», – прогнозирует экономист. https://1k.com.ua/dollar-po-24-vse-mozhet-byt.html
Yuri_61 написав:Александр Охрименко не считает, что излишнее укрепление гривни приведет осенью к излишней девальвации. «Осенью будет девальвация. Но если летом мы увидим доллар по 25,5 грн, соответственно, осенью он будет уже не 30, а 26,5», – прогнозирует экономист. https://1k.com.ua/dollar-po-24-vse-mozhet-byt.html
есть гривна, но я жду курса в августе 24,50
Охримено такой Охрименко.... Были все время колебания по 2,5 - 3 гривни, а теперь вдруг сразу только 1 гривня.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда. Бо без нього я злий.
stas_rst написав:Друже Долярчик, не сотвори собі кумира (с) Далеко не так все просто ... просто повірте і спостерігайте ... а передвиборчий ролик вони красиво зняли, але Бєні там нема ... і не буде ... і ярдів, з Привату виведених - теж ... сумно, бл... (с) Ну і про країну думайте і про власні перспективи у новій квартирі ... бо на Збручі вони не зупиняться, як у 1921 після Ризької угоди ... а ще краще, перечитайте історію початку 20 століття ... року так з 1914-го ... до кінця вересня 1939 ... там багато аналогій
це не домене писалося , але що ви мали на увазі можна двома трьома тезами ( реченнями ) бо дуже багато подій різних у світі ставалося та й історію в нас , я доречі і все, вчать поганенько освіта у нас налаштована на створення класу рабів , на отуплення , з кожним роком програми спрощуються в точних науках і природничих науках все простіше і простіше, все менше знань дають школярам . Ой це я відхиливсія від теми . А мултики ви бачили якими заполонило ютуб ? які канали в топі дитячих мультиків ? це жах - це отуплення населення вирощування тупих рабів . Тому конкретизуйте своє бачення і свою теорію .
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Спробую коротко : 1918-1921 рік, часи розпаду 3 імперій і зародження національних держав на уламках Німецької, Російської і Австро-Угорської імперій. 1921 рік, т.зв. мирний ризький договір (Гугл, бо багато писати). За ним Україна після краху УНР, директорії , гетьманату Скоропадського була розділена між поляками, яких підтримували Франція і В.Британія, та Радянською Росією. Потім як наслідок - винищення селянства як класу у 1932-1933 році, потім 1933 - прихід нацистів до влади у Німеччині за попустительства Європи, потім 1938 Мюнхен, де Гітлеру дозволили окупувати Судети, чтоби нє било войни, потім 1939 розподіл Польщі між рейхом і СРСР, потім війна, потім окупація на 70 років. Ви спитайте, до чого тут сьогодення ? Бо усі ці події так чи інакше визначили спадкову свідомість і вбили інтелігенцію. Сьогодні ми шукаємо захисту на заході, але у 1921 захід нас віддав Росії. Сьогодні ми говоримо про мир за будь яких обставин, миру не буде, його так само пропагували УНР, до 4 універсалу, коли війська муравйова заходили на околиці Києва, так само ми чекали, що Гітлер дасть самостійність після 1941, так само ми раділи у 1939, коли "визволителі" зі сходу перейшли Збруч і затопили Західну кров'ю священників і інтелігенції. Далі уже звиняйте, багато всього писати. Та й затруть адміни. Хоча, залиште до понеділка хоча б. П.С. Ми вперто наступаємо на граблі , коли чекаємо або царя, або варягів. Самі ж є патерналістами-анархістами. Але аж ніяк патріотами, які хоча б виконують свої власні обов'язки і на виборах хоча б вмикають мізки. Таке от коротко.