Додано: Суб 13 лип, 2019 17:07

Спробую коротко :

1918-1921 рік, часи розпаду 3 імперій і зародження національних держав на уламках Німецької, Російської і Австро-Угорської імперій.

1921 рік, т.зв. мирний ризький договір (Гугл, бо багато писати). За ним Україна після краху УНР, директорії , гетьманату Скоропадського була розділена між поляками, яких підтримували Франція і В.Британія, та Радянською Росією. Потім як наслідок - винищення селянства як класу у 1932-1933 році, потім 1933 - прихід нацистів до влади у Німеччині за попустительства Європи, потім 1938 Мюнхен, де Гітлеру дозволили окупувати Судети, чтоби нє било войни, потім 1939 розподіл Польщі між рейхом і СРСР, потім війна, потім окупація на 70 років. Ви спитайте, до чого тут сьогодення ? Бо усі ці події так чи інакше визначили спадкову свідомість і вбили інтелігенцію. Сьогодні ми шукаємо захисту на заході, але у 1921 захід нас віддав Росії. Сьогодні ми говоримо про мир за будь яких обставин, миру не буде, його так само пропагували УНР, до 4 універсалу, коли війська муравйова заходили на околиці Києва, так само ми чекали, що Гітлер дасть самостійність після 1941, так само ми раділи у 1939, коли "визволителі" зі сходу перейшли Збруч і затопили Західну кров'ю священників і інтелігенції. Далі уже звиняйте, багато всього писати. Та й затруть адміни.

Хоча, залиште до понеділка хоча б.

П.С. Ми вперто наступаємо на граблі , коли чекаємо або царя, або варягів. Самі ж є патерналістами-анархістами. Але аж ніяк патріотами, які хоча б виконують свої власні обов'язки і на виборах хоча б вмикають мізки. Таке от коротко.