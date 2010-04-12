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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1532153315341535>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 159
вище 25.65
50%
80
25.55 - 25.6499
13%
20
25.45 - 25.5499
8%
13
25.40 - 25.4499
9%
15
25.35 - 25.3999
3%
4
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
14%
22
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 15:09

  stas_rst написав:Долярчик, уже доста агітації, ну чесно ... ти веселий хлопець і все таке ... АЛЕ !!!
це нещастя ще наробить багато біди в країні ... подивіться, як воно з людьми спілкується, як богдан на кожному кроці його перебиває і не дає договорити, як воно погоджується з кожним словом із жвачного рота богадана (два відео з Дніпра - це жах!!! розмова в цеху із Кличком і білц-інтерв"ю ЗМІ разом із Філатовим про міст).
Друже, тобі твої маленькі бізнесові успіхи періоду злобного "бариги-пороха" здадуться медом ... а як закриють малий прикордоний рух і заберуть твою карту поляка чи, ще гірше, - безвіз з ЄС, то буде тобі тоді "Слуга народа".
Зе! - це не особистість, це навіть не особа ... ЦЕ БРЕНД, в який вклали купу часу і грошей ... керований і безвільний ...

Жирний плюс, але даремно Ви бісер розсипаєте, нема перед ким...
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 15:14

25,96 - 26,00 Харьков, ужались до 4 коп.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 15:16

  Alex_ki написав:Был в валюте, которую сдал в рядом стоящий обменник с приемом по .90
Через 5 минут положил их на дебетовый Вики, ещё через 5 минут они стали доступны. И поменял
Если сэпить, или любой другой, кроме кассы по счету, метод пополнения, велик риск смены курса до момента как деньги станут доступны для обмена


Ну я так и предполагал, что это в основном только на половину on-line метод на практике.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Burton_Hover
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 16:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Александр Охрименко не считает, что излишнее укрепление гривни приведет осенью к излишней девальвации.
«Осенью будет девальвация. Но если летом мы увидим доллар по 25,5 грн, соответственно, осенью он будет уже не 30, а 26,5», – прогнозирует экономист.
https://1k.com.ua/dollar-po-24-vse-mozhet-byt.html

есть гривна, но я жду курса в августе 24,50
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 16:47

  Yuri_61 написав:Александр Охрименко не считает, что излишнее укрепление гривни приведет осенью к излишней девальвации.
«Осенью будет девальвация. Но если летом мы увидим доллар по 25,5 грн, соответственно, осенью он будет уже не 30, а 26,5», – прогнозирует экономист.
https://1k.com.ua/dollar-po-24-vse-mozhet-byt.html

есть гривна, но я жду курса в августе 24,50


Охримено такой Охрименко....
Были все время колебания по 2,5 - 3 гривни, а теперь вдруг сразу только 1 гривня.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 16:51

  stas_rst написав:Друже Долярчик, не сотвори собі кумира (с)
Далеко не так все просто ... просто повірте і спостерігайте ... а передвиборчий ролик вони красиво зняли, але Бєні там нема ... і не буде ... і ярдів, з Привату виведених - теж ... сумно, бл... (с)
Ну і про країну думайте і про власні перспективи у новій квартирі ... бо на Збручі вони не зупиняться, як у 1921 після Ризької угоди ... а ще краще, перечитайте історію початку 20 століття ... року так з 1914-го ... до кінця вересня 1939 ... там багато аналогій

це не домене писалося , але що ви мали на увазі можна двома трьома тезами ( реченнями ) бо дуже багато подій різних у світі ставалося та й історію в нас , я доречі і все, вчать поганенько освіта у нас налаштована на створення класу рабів , на отуплення , з кожним роком програми спрощуються в точних науках і природничих науках все простіше і простіше, все менше знань дають школярам . Ой це я відхиливсія від теми . А мултики ви бачили якими заполонило ютуб ? які канали в топі дитячих мультиків ? це жах - це отуплення населення вирощування тупих рабів . Тому конкретизуйте своє бачення і свою теорію .
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 16:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

хорошую статейку надыбал после долгих поисков
всё объясняет про ОВДП и дальше что будет
грамотная и серьёзная имхо статья
https://ua.112.ua/mnenie/hodyna-finanso ... 99271.html
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 17:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Спробую коротко :
1918-1921 рік, часи розпаду 3 імперій і зародження національних держав на уламках Німецької, Російської і Австро-Угорської імперій.
1921 рік, т.зв. мирний ризький договір (Гугл, бо багато писати). За ним Україна після краху УНР, директорії , гетьманату Скоропадського була розділена між поляками, яких підтримували Франція і В.Британія, та Радянською Росією. Потім як наслідок - винищення селянства як класу у 1932-1933 році, потім 1933 - прихід нацистів до влади у Німеччині за попустительства Європи, потім 1938 Мюнхен, де Гітлеру дозволили окупувати Судети, чтоби нє било войни, потім 1939 розподіл Польщі між рейхом і СРСР, потім війна, потім окупація на 70 років. Ви спитайте, до чого тут сьогодення ? Бо усі ці події так чи інакше визначили спадкову свідомість і вбили інтелігенцію. Сьогодні ми шукаємо захисту на заході, але у 1921 захід нас віддав Росії. Сьогодні ми говоримо про мир за будь яких обставин, миру не буде, його так само пропагували УНР, до 4 універсалу, коли війська муравйова заходили на околиці Києва, так само ми чекали, що Гітлер дасть самостійність після 1941, так само ми раділи у 1939, коли "визволителі" зі сходу перейшли Збруч і затопили Західну кров'ю священників і інтелігенції. Далі уже звиняйте, багато всього писати. Та й затруть адміни.
Хоча, залиште до понеділка хоча б.
П.С. Ми вперто наступаємо на граблі , коли чекаємо або царя, або варягів. Самі ж є патерналістами-анархістами. Але аж ніяк патріотами, які хоча б виконують свої власні обов'язки і на виборах хоча б вмикають мізки. Таке от коротко.
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 17:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ой+ написав:
  stas_rst написав:
dima_beleb написав:только сейчас заметил, что лицо у Франклина зеленое. :)
Так він же "мертвий президент" 100


Прездентом він не був.
Бенджамін Франклін (англ. Benjamin Franklin) (17 січня 1706, Бостон, Британська Америка — 17 квітня 1790, Філадельфія, США) — один із засновників США, політичний діяч, дипломат, вчений, письменник, журналіст, видавець, масон. Один з лідерів війни за незалежність США. Один із розробників дизайну Великої Державної Печатки США (Великої печатки). Його вважають національним героєм США.
Був 15-ю дитиною в сім'ї (всього 17 дітей) емігранта з Англії.
Як учений він був помітною фігурою в історії фізики, зробивши відкриття в галузі електрики. Як політичний автор і активіст він більше, ніж хто-небудь був автором ідеї Американської нації. Будучи дипломатом протягом Американської Революції, він уклав альянс з Францією, що допомогло захистити незалежність.
Бенджамін Франклін — єдиний з батьків-засновників, хто скріпив своїм підписом всі три найважливіші історичні документи, що лежать в основі утворення Сполучених Штатів Америки як незалежної держави: Декларацію незалежності США, Конституцію США і Версальський мирний договір 1783 року (Другий Паризький мирний договір), що формально завершив війну за незалежність тринадцяти британських колоній в Північній Америці від Великої Британії.
Портрет Бенджаміна Франкліна є на стодоларовій купюрі федеральної резервної системи США з 1914. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 1%96%D0%BD
Трошки помилився автоматом, визнаю. Дійсно батько - засновник. Дякую за виправлення. Мав на увазі фразу "N мертвих президентів" , коли говорять про суми в доларах :)
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 17:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Хтось на мене образився за запитання про армію і податки. Затерли. Я ж просив не ображатись. Ну, соррі ще раз. Але то правда - купа претензій до влади, але нуль обов'язків перед країною. У більшості, не тільки у нашого львівського магната. Таке...
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