Alex_ki написав:Был в валюте, которую сдал в рядом стоящий обменник с приемом по .90 Через 5 минут положил их на дебетовый Вики, ещё через 5 минут они стали доступны. И поменял Если сэпить, или любой другой, кроме кассы по счету, метод пополнения, велик риск смены курса до момента как деньги станут доступны для обмена
Ну я так и предполагал, что это в основном только на половину on-line метод на практике.
Плюс есть риск попасть на оверы, когда перевели на карту деньги для обмена из другого банка (п2п) , они вроде бы перевелись, но реально операция еще не провелась банком... в первую очередь в выходные дни и вечером/ночью.
Статья действительно грамотная и серьезная, даже не смотря на тот ресурс, на котором она размещена. Думаю, Минфин понимает серьёзность ситуации. Я вижу выход из нее в постепенном снижении ставок по ОВГЗ, что уже и происходит (с начала года ставка по краткосрочным гривневым бумагам упала на 2 пп) и судя по всему такая практика продолжится если, конечно, в стране и на валютном рынке будет стабильность. В конечном счёте устойчивость гривны, как и раньше, в гораздо большей степени зависит от ценовой конъюнктуры на наши экспортные позиции чем от объема и цены размещения долговых бумаг.
На думку Скаршевський, жадібність спекулянтів може зміцнити гривню до 24-25 грн за долар. Але, як тільки вони почнуть масово йти з нашого ринку, є ризик стрімкого зростання курсу. «У липні минулого року, коли нерезиденти почали фіксувати прибуток і виводити його з України, за два тижні долар подорожчав на 2 гривні. Але тоді в ОВДП було 200 млн доларів, а зараз – 2 млрд. Тому девальвація може виявитися ще більш масштабною, ніж в минулому році», – вважає Скаршевський.