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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1533153415351536>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 160
вище 25.65
51%
81
25.55 - 25.6499
13%
20
25.45 - 25.5499
8%
13
25.40 - 25.4499
9%
15
25.35 - 25.3999
3%
4
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
14%
22
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 17:56

  Burton_Hover написав:
  Alex_ki написав:Был в валюте, которую сдал в рядом стоящий обменник с приемом по .90
Через 5 минут положил их на дебетовый Вики, ещё через 5 минут они стали доступны. И поменял
Если сэпить, или любой другой, кроме кассы по счету, метод пополнения, велик риск смены курса до момента как деньги станут доступны для обмена


Ну я так и предполагал, что это в основном только на половину on-line метод на практике.


Плюс
есть риск попасть на оверы, когда перевели на карту деньги для обмена из другого банка (п2п) , они вроде бы перевелись, но реально операция еще не провелась банком...
в первую очередь в выходные дни и вечером/ночью.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 18:10

Alex2007 санёк плавает в р2р переказах :wink:

  Burton_Hover написав:Были все время колебания по 2,5 - 3 гривни, а теперь вдруг сразу только 1 гривня.

старожилы в курсе как ксюха ролики стачивала
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Суб 13 лип, 2019 18:12, всього редагувалось 1 раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 18:30

  Yuri_61 написав:хорошую статейку надыбал после долгих поисков
всё объясняет про ОВДП и дальше что будет
грамотная и серьёзная имхо статья
https://ua.112.ua/mnenie/hodyna-finanso ... 99271.html
Статья действительно грамотная и серьезная, даже не смотря на тот ресурс, на котором она размещена. Думаю, Минфин понимает серьёзность ситуации. Я вижу выход из нее в постепенном снижении ставок по ОВГЗ, что уже и происходит (с начала года ставка по краткосрочным гривневым бумагам упала на 2 пп) и судя по всему такая практика продолжится если, конечно, в стране и на валютном рынке будет стабильность. В конечном счёте устойчивость гривны, как и раньше, в гораздо большей степени зависит от ценовой конъюнктуры на наши экспортные позиции чем от объема и цены размещения долговых бумаг.
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 19:01

Пощастило з погодою і цінами на руду

На думку Скаршевський, жадібність спекулянтів може зміцнити гривню до 24-25 грн за долар. Але, як тільки вони почнуть масово йти з нашого ринку, є ризик стрімкого зростання курсу.
«У липні минулого року, коли нерезиденти почали фіксувати прибуток і виводити його з України, за два тижні долар подорожчав на 2 гривні. Але тоді в ОВДП було 200 млн доларів, а зараз – 2 млрд. Тому девальвація може виявитися ще більш масштабною, ніж в минулому році», – вважає Скаршевський.

https://www.prosvit.net.ua/2019/07/11/g ... de-voseni/
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 13 лип, 2019 19:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 19:03

  Yuri_61 написав:хорошую статейку надыбал после долгих поисков
всё объясняет про ОВДП и дальше что будет
грамотная и серьёзная имхо статья
https://ua.112.ua/mnenie/hodyna-finanso ... 99271.html


Абалдеть . Нерезиденты фактически контролируют банковскую систему и .. получают прибыль .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 19:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

середовище для спекуляцій і арбітражу, особливо, якщо у того чи іншого суб'єкта фінансового ринку є доступ до інсайдерської інформації та надійні афілійовані зв'язки: спочатку паніка і покупка долара взимку по 29, а потім продаж його влітку по 25,5. За методом сполучених посудин, отримані на одному доларі 3,5 гривень можуть скласти непогану ренту навіть у стагнуючій економіці.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 19:18

Нерезы и даже некоторые физики начали вкладываться в долгую, значит, они не планируют выходить в ближайшее время. Ставки по ОВГЗ падают, более того, Минфин начал ограничивать привлечение краткосрочных бумаг (мне, например, при заявке в 516 годовых бумаг продали только 224) таким образом стимулируя вкладываться в длинные бумаги (и надо сказать, их отлично берут!) И самое главное, объем ОВГЗ в обращении остаётся стабильным несмотря на покупки нерезов//)(())
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 19:21

  Yuri_61 написав:середовище для спекуляцій і арбітражу, особливо, якщо у того чи іншого суб'єкта фінансового ринку є доступ до інсайдерської інформації та надійні афілійовані зв'язки: спочатку паніка і покупка долара взимку по 29, а потім продаж його влітку по 25,5. За методом сполучених посудин, отримані на одному доларі 3,5 гривень можуть скласти непогану ренту навіть у стагнуючій економіці.


зимой Нафтогаз страну нагреет
па 33
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 19:31

Меня в этой ситуации (ОВГЗ, курс, нерезы...) больше напрягают грядущие выборы и процесс формирования новой коалиции в Раде. Если верить последним опросам - Слуге народа будет не с кем объединятся - если не пройдет Голос, а у Слуги не будет большинства наиболее вероятным партнёром сегодня видится Батькивщина и, как следствие, Тимошенко - премьер, со всеми вытекающими//)))
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 19:41

  морда написав:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0001500-19

Ознаки зношення банкнот іноземної валюти, які приймаються банками, небанківськими установами та операторами поштового зв’язку, пунктами обміну валюти на території України
1. Локальні потертості (часткова втрата фарби на зображеннях) та/або втрата папером жорсткості.
2. Відбитки штампів/печаток, написи, уключаючи видимі в ультрафіолетових променях, загальна площа яких не перевищує 200 мм-2 .
3. Плями, загальна кількість яких не перевищує трьох штук діаметром до 5 мм кожна.
4. Надриви або надрізи, загальна кількість яких не перевищує трьох штук довжиною до 3 мм кожний.
5. Отвори та проколи, загальна кількість яких не перевищує чотирьох штук діаметром не більше 1 мм кожний.

Вы с Днепра?
Vadim V
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