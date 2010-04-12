Alex_ki написав:Был в валюте, которую сдал в рядом стоящий обменник с приемом по .90 Через 5 минут положил их на дебетовый Вики, ещё через 5 минут они стали доступны. И поменял Если сэпить, или любой другой, кроме кассы по счету, метод пополнения, велик риск смены курса до момента как деньги станут доступны для обмена
Ну я так и предполагал, что это в основном только на половину on-line метод на практике.
Плюс есть риск попасть на оверы, когда перевели на карту деньги для обмена из другого банка (п2п) , они вроде бы перевелись, но реально операция еще не провелась банком... в первую очередь в выходные дни и вечером/ночью.
Статья действительно грамотная и серьезная, даже не смотря на тот ресурс, на котором она размещена. Думаю, Минфин понимает серьёзность ситуации. Я вижу выход из нее в постепенном снижении ставок по ОВГЗ, что уже и происходит (с начала года ставка по краткосрочным гривневым бумагам упала на 2 пп) и судя по всему такая практика продолжится если, конечно, в стране и на валютном рынке будет стабильность. В конечном счёте устойчивость гривны, как и раньше, в гораздо большей степени зависит от ценовой конъюнктуры на наши экспортные позиции чем от объема и цены размещения долговых бумаг.
На думку Скаршевський, жадібність спекулянтів може зміцнити гривню до 24-25 грн за долар. Але, як тільки вони почнуть масово йти з нашого ринку, є ризик стрімкого зростання курсу. «У липні минулого року, коли нерезиденти почали фіксувати прибуток і виводити його з України, за два тижні долар подорожчав на 2 гривні. Але тоді в ОВДП було 200 млн доларів, а зараз – 2 млрд. Тому девальвація може виявитися ще більш масштабною, ніж в минулому році», – вважає Скаршевський.
середовище для спекуляцій і арбітражу, особливо, якщо у того чи іншого суб'єкта фінансового ринку є доступ до інсайдерської інформації та надійні афілійовані зв'язки: спочатку паніка і покупка долара взимку по 29, а потім продаж його влітку по 25,5. За методом сполучених посудин, отримані на одному доларі 3,5 гривень можуть скласти непогану ренту навіть у стагнуючій економіці.
Нерезы и даже некоторые физики начали вкладываться в долгую, значит, они не планируют выходить в ближайшее время. Ставки по ОВГЗ падают, более того, Минфин начал ограничивать привлечение краткосрочных бумаг (мне, например, при заявке в 516 годовых бумаг продали только 224) таким образом стимулируя вкладываться в длинные бумаги (и надо сказать, их отлично берут!) И самое главное, объем ОВГЗ в обращении остаётся стабильным несмотря на покупки нерезов//)(())
Yuri_61 написав:середовище для спекуляцій і арбітражу, особливо, якщо у того чи іншого суб'єкта фінансового ринку є доступ до інсайдерської інформації та надійні афілійовані зв'язки: спочатку паніка і покупка долара взимку по 29, а потім продаж його влітку по 25,5. За методом сполучених посудин, отримані на одному доларі 3,5 гривень можуть скласти непогану ренту навіть у стагнуючій економіці.
Меня в этой ситуации (ОВГЗ, курс, нерезы...) больше напрягают грядущие выборы и процесс формирования новой коалиции в Раде. Если верить последним опросам - Слуге народа будет не с кем объединятся - если не пройдет Голос, а у Слуги не будет большинства наиболее вероятным партнёром сегодня видится Батькивщина и, как следствие, Тимошенко - премьер, со всеми вытекающими//)))
Ознаки зношення банкнот іноземної валюти, які приймаються банками, небанківськими установами та операторами поштового зв’язку, пунктами обміну валюти на території України 1. Локальні потертості (часткова втрата фарби на зображеннях) та/або втрата папером жорсткості. 2. Відбитки штампів/печаток, написи, уключаючи видимі в ультрафіолетових променях, загальна площа яких не перевищує 200 мм-2 . 3. Плями, загальна кількість яких не перевищує трьох штук діаметром до 5 мм кожна. 4. Надриви або надрізи, загальна кількість яких не перевищує трьох штук довжиною до 3 мм кожний. 5. Отвори та проколи, загальна кількість яких не перевищує чотирьох штук діаметром не більше 1 мм кожний.