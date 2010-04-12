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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 13 лип, 2019 19:53
asti написав:
Меня в этой ситуации (ОВГЗ, курс, нерезы...) больше напрягают грядущие выборы и процесс формирования новой коалиции в Раде. Если верить последним опросам - Слуге народа будет не с кем объединятся - если не пройдет Голос, а у Слуги не будет большинства наиболее вероятным партнёром сегодня видится Батькивщина и, как следствие, Тимошенко - премьер, со всеми вытекающими//)))
уже был разговор на эту тему... - Юля будет сидеть на месте Парубия...
Слава Україні! /читаю усіх/
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Pupsik
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Додано: Суб 13 лип, 2019 20:02
Спокій на банківському ринку зараз існує завдяки швидким та ефективним рішенням у 2014-2015 роках.
moldashavanin написав:
Абалдеть . Нерезиденты фактически контролируют банковскую систему и .. получают прибыль .
Роман Шпек голова Ради Незалежної асоціації банків України
Через два місяці Україна минатиме чергову фінансову віху.
На початку вересня буде здійснено останній платіж (еквівалент близько 158 млн доларів) із повернення коштів за програмою stand-by Міжнародного валютного фонду (МВФ), затвердженою у буремний 2014 рік.
Відтоді минуло 5 років. На момент затвердження програми stand-by Україна та її фінансова система ще не знали, з якими викликами доведеться стикнутися у 2014-2015 роках, через що пізніше довелося замінювати програму stand-by на більш велику програму EFF 2015 року.
Проте тоді одразу був добре відомий один із великих викликів – банківська система.
Уже навесні 2014 року, коли статистика про суттєве погіршення балансів банків ще не бачила світ, у меморандумі України з МВФ проблемам банківського сектору було приділено центральну увагу.
Там було зафіксовано зобов’язання щодо запровадження додаткової діагностики банків, оцінки якості активів, стрес-тестів.
Загальновідомий факт, що по-справжньому реформи можна оцінити тільки згодом.
Під час їхнього впровадження найбільше поширене сприйняття акторів – дискомфорт від зміни статус-кво.
Було би неправдою сказати, що у 2014-2015 роках українські банки щиро раділи пожорсткішанню регуляторних вимог на тлі глибокої економічної кризи та втрати активів у Криму та на Донбасі.
Закриття багатьох неплатоспроможних банків, націоналізація найбільшої банківської установи, втрата вкладниками не гарантованих державою частин вкладів – на жаль, все це не давало змогу холодно, без емоцій оцінити зміни в умовах скрутних обставин.
А сьогодні, через 5 років, вже можна починати об’єктивно оцінити результати впровадження тих рішень.
По-перше, якщо відкрити програму України з МВФ 2014 чи 2015 року та порівняти завдання з результатами, то можна побачити що банківська система – практично єдина сфера, де усі завдання виконували вчасно та повноцінно (за винятком ухвалення деяких законів, важливих для банківської системи).
По-друге, банківська система, незважаючи на такі наслідки кризи, як тягар у вигляді портфелю проблемних кредитів, сьогодні вже є і одним із лідерів зростання.
Так, за підсумками 2018 року банківська система України отримала 22 млрд грн прибутку.
Фінансовий сектор минулого року був лідером економічного зростання серед ключових галузей: валова додана вартість нашого сектору збільшилася на 12,4% у реальному вираженні (за загального зростання ВВП лише на 3,3%).
Середня зарплата у фінансовій системі у 2018 році зросла на 25,6%, тобто швидше, ніж у економіці загалом.
По-третє, ми маємо банківську систему, яка є підготовленою і до майбутніх криз, і до інтеграції у європейську фінансову систему.
Наші банки сьогодні є об’єктом подібних регуляторних вимог до капіталу, прозорості, звітності, фінансового моніторингу, що і їхні європейські колеги. Зокрема, на 2021 рік заплановано перехід на нові вимоги до капіталу зі спеціальними буферами стійкості відповідно до європейських директив.
Як вдалося досягнути таких результатів? Україна вже може сама роздавати рецепти.
По-перше, інституційна та операційна незалежність центрального банку.
По-друге, ухвалення чіткої стратегії змін та принципове її дотримання.
По-третє, використання кризи не як виправдовування бездіяльності (одвічна біда перетворень в Україні), а як імперативу до системних змін.
По-четверте, підтримка міжнародних фінансових інституцій – і фінансова, і технічна.
І головне – професійна та рішуча (і без перебільшень, смілива) команда людей, яка розробляє та впроваджує зміни.
Цей рецепт потрібно не просто зберегти, а й поширити на інші сфери, що потребують реформування.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Додано: Суб 13 лип, 2019 20:12
Востаннє редагувалось moniks
в Суб 13 лип, 2019 20:29, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Суб 13 лип, 2019 20:17
Pupsik написав: asti написав:
Меня в этой ситуации (ОВГЗ, курс, нерезы...) больше напрягают грядущие выборы и процесс формирования новой коалиции в Раде. Если верить последним опросам - Слуге народа будет не с кем объединятся - если не пройдет Голос, а у Слуги не будет большинства наиболее вероятным партнёром сегодня видится Батькивщина и, как следствие, Тимошенко - премьер, со всеми вытекающими//)))
Юля будет сидеть на месте Парубия...
Если б она сидела под Харьковом было бы гораздо лучше!
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Додано: Суб 13 лип, 2019 20:31
Василь-Рівне написав:
Спокій на банківському ринку зараз існує завдяки швидким та ефективним рішенням у 2014-2015 роках.
moldashavanin написав:
Абалдеть . Нерезиденты фактически контролируют банковскую систему и .. получают прибыль .
Роман Шпек голова Ради Незалежної асоціації банків України
Через два місяці Україна минатиме чергову фінансову віху.
На початку вересня буде здійснено останній платіж (еквівалент близько 158 млн доларів) із повернення коштів за програмою stand-by Міжнародного валютного фонду (МВФ), затвердженою у буремний 2014 рік.
Я не собираюсь читать эту поебень
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Додано: Суб 13 лип, 2019 20:33
asti написав:
Если б она сидела под Харьковом было бы гораздо лучше!
Слабо-алкогольненький - не бсти
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Додано: Суб 13 лип, 2019 20:38
asti написав:
Если б она сидела под Харьковом было бы гораздо лучше!
Обижаете, прямо в городе она сидела, а не под.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
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Додано: Суб 13 лип, 2019 20:48
Burton_Hover написав: asti написав:
Если б она сидела под Харьковом было бы гораздо лучше!
Обижаете, прямо в городе она сидела, а не под.
Суть от этого не меняется//))
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Додано: Суб 13 лип, 2019 21:00
stas_rst написав: yama написав:
конкретизуйте своє бачення і свою теорію
Спробую коротко :
1918-1921 рік, часи розпаду 3 імперій і зародження національних держав на уламках Німецької, Російської і Австро-Угорської імперій.
1921 рік, т.зв. мирний ризький договір (Гугл, бо багато писати). За ним Україна після краху УНР, Директорії, гетьманату Скоропадського була розділена між поляками, яких підтримували Франція і В.Британія, та Радянською Росією.
Потім, як наслідок - Голодомор і винищення селянства як класу у 1932-1933 році,
потім 1933 - прихід нацистів до влади у Німеччині за попустительства Європи,
потім 1938 Мюнхен, де Британія і Франція дозволили Гітлеру окупувати Судети, "чтоби нє било войни",
потім 1939 - пакт Молотова-Рібентропа і розподіл Польщі між рейхом і СРСР,
потім війна, потім окупація на 70 років (враховуючи з дати 1921 року).
Ви спитайте, до чого тут сьогодення ? Бо усі ці події так чи інакше визначили спадкову свідомість і вбили інтелігенцію і вільну думку. Усі вищеописані події спричиняли переділи України, її населення, її етнічних територій. Ці події двіччі за століття зробили Україну полем битви двох світових воєн, винищені Голодом і війнами десятки мільйонів українців - це ненароджені тисячі нових Корольових, Кюрі, Сікорських, Стусів, Чорноволів, Костенко та інших тих, хто є стовпами духовного розвитку нації і прогресу у кожній країні.
Сьогодні ми шукаємо захисту на заході, але у 1921 захід нас віддав Росії.
Сьогодні ми говоримо про мир з єрифеєю за будь яких обставин, - миру не буде, його так само пропагували УНР, до 4 універсалу у січні 1918-го, коли війська муравйова заходили на околиці Києва, так само ми чекали, що Гітлер дасть самостійність після 1941, так само ми раділи у 1939, коли "визволителі" зі сходу перейшли Збруч і затопили Західну кров'ю священників і інтелігенції.
Далі уже звиняйте, багато всього писати. Та й затруть адміни. Хоча, залиште до понеділка хоча б.
П.С. Ми вперто наступаємо на граблі , коли чекаємо або царя, або варягів. Самі ж є патерналістами-анархістами. Але аж ніяк патріотами, які хоча б виконують свої власні обов'язки і на виборах хоча б вмикають мізки. Таке от коротко.
П.С. відредагував на компі, бо зі смарта був сумбур для сприйняття.
тобто ви хочете сказати що Долярчик покладає всі надії на царя , а насправді кожен з нас має працювати над покращенням ситуації ?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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yama
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Додано: Суб 13 лип, 2019 21:03
yama написав: stas_rst написав: yama написав:
конкретизуйте своє бачення і свою теорію
Спробую коротко :
1918-1921 рік, часи розпаду 3 імперій і зародження національних держав на уламках Німецької, Російської і Австро-Угорської імперій.
1921 рік, т.зв. мирний ризький договір (Гугл, бо багато писати). За ним Україна після краху УНР, Директорії, гетьманату Скоропадського була розділена між поляками, яких підтримували Франція і В.Британія, та Радянською Росією.
Потім, як наслідок - Голодомор і винищення селянства як класу у 1932-1933 році,
потім 1933 - прихід нацистів до влади у Німеччині за попустительства Європи,
потім 1938 Мюнхен, де Британія і Франція дозволили Гітлеру окупувати Судети, "чтоби нє било войни",
потім 1939 - пакт Молотова-Рібентропа і розподіл Польщі між рейхом і СРСР,
потім війна, потім окупація на 70 років (враховуючи з дати 1921 року).
Ви спитайте, до чого тут сьогодення ? Бо усі ці події так чи інакше визначили спадкову свідомість і вбили інтелігенцію і вільну думку. Усі вищеописані події спричиняли переділи України, її населення, її етнічних територій. Ці події двіччі за століття зробили Україну полем битви двох світових воєн, винищені Голодом і війнами десятки мільйонів українців - це ненароджені тисячі нових Корольових, Кюрі, Сікорських, Стусів, Чорноволів, Костенко та інших тих, хто є стовпами духовного розвитку нації і прогресу у кожній країні.
Сьогодні ми шукаємо захисту на заході, але у 1921 захід нас віддав Росії.
Сьогодні ми говоримо про мир з єрифеєю за будь яких обставин, - миру не буде, його так само пропагували УНР, до 4 універсалу у січні 1918-го, коли війська муравйова заходили на околиці Києва, так само ми чекали, що Гітлер дасть самостійність після 1941, так само ми раділи у 1939, коли "визволителі" зі сходу перейшли Збруч і затопили Західну кров'ю священників і інтелігенції.
Далі уже звиняйте, багато всього писати. Та й затруть адміни. Хоча, залиште до понеділка хоча б.
П.С. Ми вперто наступаємо на граблі , коли чекаємо або царя, або варягів. Самі ж є патерналістами-анархістами. Але аж ніяк патріотами, які хоча б виконують свої власні обов'язки і на виборах хоча б вмикають мізки. Таке от коротко.
П.С. відредагував на компі, бо зі смарта був сумбур для сприйняття.
тобто ви хочете сказати що Долярчик покладає всі надії на царя , а насправді кожен з нас має працювати над покращенням ситуації ?
Ви питали про історію... Долярчик і ми - це теж історія для наших майбутніх внуків, тільки вони будуть пожинати наші з Вами "досягнення". Я про "працювати" а не 3,1415926здіти" соррі
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