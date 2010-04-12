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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1534153515361537

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 161
вище 25.65
50%
81
25.55 - 25.6499
12%
20
25.45 - 25.5499
8%
13
25.40 - 25.4499
9%
15
25.35 - 25.3999
3%
5
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
14%
22
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 21:03

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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 21:07

  Burton_Hover написав:
  asti написав:Если б она сидела под Харьковом было бы гораздо лучше!


Обижаете, прямо в городе она сидела, а не под.

с Косолаповки виднее Холодную гору :lol: :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 21:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Pupsik написав:Юля будет сидеть на месте Парубия...


Однозначно нет. Договорняка не будет. Времена, немного прошли...
Чуйка - не факт, однако...
По НБУ пока будет довольно тихо.
Это и правильно.
Слишком дохрена выплачивать.
Но то таке. :wink:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 21:40

  дарий написав:
  Pupsik написав:Юля будет сидеть на месте Парубия...
Однозначно нет. Договорняка не будет.
Если Зеля допустит Жульку в место спикера ВР - он подпишет себе смертный приговор как политику. Лучшего места для поливания грязью власти просто не найти! Уже слышу: вони обіцяли, вони обдурили, Зєлю - геть!, перевибори... Проходили ж уже//))
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 21:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кстати, не подумал, может и вариант.
Мабуть, усе буде швидше.
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 21:57

  asti написав:
  дарий написав:
  Pupsik написав:Юля будет сидеть на месте Парубия...
Однозначно нет. Договорняка не будет.
Если Зеля допустит Жульку в место спикера ВР - он подпишет себе смертный приговор как политику. Лучшего места для поливания грязью власти просто не найти! Уже слышу: вони обіцяли, вони обдурили, Зєлю - геть!, перевибори... Проходили ж уже//))


Коалиция любая - это есть смесь компромиссов, уступок и договоренностей.
Не будет хватать голосов, пойдут к Юле, давай к нам в коалицию, а она - а зачем мне это надо, вот разве что спикером буду плюс комитет по налогам, так что Владимир Александрович, думай-те, срок 24 часа. Не будет депутатов на коалицию и Рада закончится не начавшись.
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 22:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Не сильно фриз оптимистичен...
Пока Зе - комик.
Посмотрим. (уровень чуйки пока не обманвал).
Побачимо! :oops:
Востаннє редагувалось дарий в Суб 13 лип, 2019 22:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 22:03

так что получается схема продай долар зимой положи на депозит и откупи летом работает ?
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 22:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

на удивление - да!
дарий
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