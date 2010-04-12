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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 13 лип, 2019 21:03
ІНДЕКС "БІГ МАКА": КУРС ГРИВНІ ДО ДОЛАРА МАЄ СТАНОВИТИ 9,93 ГРН
Додано: Суб 13 лип, 2019 21:07
с Косолаповки виднее Холодную гору
Данное сообщение размещается на правах флуда. Автор не несет ответственности за достоверность и объективность сообщения. Рекламации по поводу ущерба причиненному данным сообщением в виртуальной или реальной жизни не принимаются.
Додано: Суб 13 лип, 2019 21:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Суб 13 лип, 2019 21:40
Если Зеля допустит Жульку в место спикера ВР - он подпишет себе смертный приговор как политику. Лучшего места для поливания грязью власти просто не найти! Уже слышу: вони обіцяли, вони обдурили, Зєлю - геть!, перевибори... Проходили ж уже//))
Додано: Суб 13 лип, 2019 21:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Кстати, не подумал, может и вариант.
Мабуть, усе буде швидше.
Додано: Суб 13 лип, 2019 21:57
Коалиция любая - это есть смесь компромиссов, уступок и договоренностей.
Не будет хватать голосов, пойдут к Юле, давай к нам в коалицию, а она - а зачем мне это надо, вот разве что спикером буду плюс комитет по налогам, так что Владимир Александрович, думай-те, срок 24 часа. Не будет депутатов на коалицию и Рада закончится не начавшись.
Додано: Суб 13 лип, 2019 22:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Не сильно фриз оптимистичен...
Пока Зе - комик.
Посмотрим. (уровень чуйки пока не обманывал).
Побачимо!
Востаннє редагувалось дарий в Суб 13 лип, 2019 22:09, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 13 лип, 2019 22:03
так что получается схема продай долар зимой положи на депозит и откупи летом работает ?
Додано: Суб 13 лип, 2019 22:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
на удивление - да!
Однако, это Уже было.
Обратка не за горами.
Додано: Суб 13 лип, 2019 22:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Данное сообщение размещается на правах флуда. Автор не несет ответственности за достоверность и объективность сообщения. Рекламации по поводу ущерба причиненному данным сообщением в виртуальной или реальной жизни не принимаются.
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