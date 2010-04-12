Додано: Суб 13 лип, 2019 22:46

Че вы переживаете ! если большой брат ( США) за нас (народ и Украину) не заступиться , то будет стрижка овец ( народа) как всегда . Я что-то не верю что Украина может везти какую то независимую деятельность и что в Украине что-то может поменять без внешнего влияния . Любые изменения в Украине это следствия международной политик и макроэкономической ситуации в мире , мы слишком маленькие что бы противостоять малейшим внешним колебаниям , любой порыв ветра, даже не так, любое дуновение извне приводит к эффекту разлета как у одуванчика. Отдадут нас на откуп соседям или встрянут за нас ... образумят извне ( чиновников власть) это не воля Украины ... Украина пешкаИ тут к сожалению решает даже не наш царь , а как всегда те кто рядом читайте большой исторический пост выше. Все что нам ( народу) остается это максимально стараться для себя обезопасить себя от резких и крутых порывов ветра, но работать тоже надо на благо себя ибо чем лучше нам маленьким ячейкам государства тем лучше всем .