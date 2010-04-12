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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 13 лип, 2019 22:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ага
Додано: Суб 13 лип, 2019 22:14
Додано: Суб 13 лип, 2019 22:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Переключаю... Ждите ответа... Есть вариант падения грн в довольно близкой перспективе.
Востаннє редагувалось дарий в Суб 13 лип, 2019 22:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 13 лип, 2019 22:20
Додано: Суб 13 лип, 2019 22:35
Бабушке пора на пенсию
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Суб 13 лип, 2019 22:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
почему она должна появится, факторьі что приводят к подорожанию/удешевлению гривньі зимой и летом уйдут (будет дешовьій свой газ или не будет долгов перед мвф)?
Додано: Суб 13 лип, 2019 22:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Че вы переживаете ! если большой брат ( США) за нас (народ и Украину) не заступиться , то будет стрижка овец ( народа) как всегда . Я что-то не верю что Украина может везти какую то независимую деятельность и что в Украине что-то может поменять без внешнего влияния . Любые изменения в Украине это следствия международной политик и макроэкономической ситуации в мире , мы слишком маленькие что бы противостоять малейшим внешним колебаниям , любой порыв ветра, даже не так, любое дуновение извне приводит к эффекту разлета как у одуванчика . Отдадут нас на откуп соседям или встрянут за нас ... образумят извне ( чиновников власть) это не воля Украины ... Украина пешка И тут к сожалению решает даже не наш царь , а как всегда те кто рядом читайте большой исторический пост выше. Все что нам ( народу) остается это максимально стараться для себя обезопасить себя от резких и крутых порывов ветра, но работать тоже надо на благо себя ибо чем лучше нам маленьким ячейкам государства тем лучше всем .
Востаннє редагувалось yama в Суб 13 лип, 2019 22:49, всього редагувалось 2 разів.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Суб 13 лип, 2019 22:47
Причем тут какая-то Косолоповка (это где?) и Холодная года к Качановской колонии, которая находится возле проспекта Гагарина?
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Додано: Суб 13 лип, 2019 22:51
Додано: Суб 13 лип, 2019 22:55
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