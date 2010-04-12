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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1535153615371538

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 162
вище 25.65
51%
82
25.55 - 25.6499
12%
20
25.45 - 25.5499
8%
13
25.40 - 25.4499
9%
15
25.35 - 25.3999
3%
5
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
14%
22
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 22:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ага 8)
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 22:14

  дарий написав:на удивление - да!
Однако, это Уже было.
Обратка не за горами. :wink: :D


что за обратка?
funtic
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 22:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

:D Переключаю... Ждите ответа... Есть вариант падения грн в довольно близкой перспективе.
Востаннє редагувалось дарий в Суб 13 лип, 2019 22:20, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 22:20

  funtic написав:
  дарий написав:на удивление - да!Однако, это Уже было.
Обратка не за горами. :wink: :D
что за обратка?
Курсовая, Фунтик, курсовая...
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 22:35

  Pupsik написав:
  asti написав:Меня в этой ситуации (ОВГЗ, курс, нерезы...) больше напрягают грядущие выборы и процесс формирования новой коалиции в Раде. Если верить последним опросам - Слуге народа будет не с кем объединятся - если не пройдет Голос, а у Слуги не будет большинства наиболее вероятным партнёром сегодня видится Батькивщина и, как следствие, Тимошенко - премьер, со всеми вытекающими//)))


уже был разговор на эту тему... - Юля будет сидеть на месте Парубия...

Бабушке пора на пенсию
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 22:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

почему она должна появится, факторьі что приводят к подорожанию/удешевлению гривньі зимой и летом уйдут (будет дешовьій свой газ или не будет долгов перед мвф)?
funtic
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 22:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Че вы переживаете ! если большой брат ( США) за нас (народ и Украину) не заступиться , то будет стрижка овец ( народа) как всегда . Я что-то не верю что Украина может везти какую то независимую деятельность и что в Украине что-то может поменять без внешнего влияния . Любые изменения в Украине это следствия международной политик и макроэкономической ситуации в мире , мы слишком маленькие что бы противостоять малейшим внешним колебаниям , любой порыв ветра, даже не так, любое дуновение извне приводит к эффекту разлета как у одуванчика :) . Отдадут нас на откуп соседям или встрянут за нас ... образумят извне ( чиновников власть) это не воля Украины ... Украина пешка :) И тут к сожалению решает даже не наш царь , а как всегда те кто рядом читайте большой исторический пост выше. Все что нам ( народу) остается это максимально стараться для себя обезопасить себя от резких и крутых порывов ветра, но работать тоже надо на благо себя ибо чем лучше нам маленьким ячейкам государства тем лучше всем .
Востаннє редагувалось yama в Суб 13 лип, 2019 22:49, всього редагувалось 2 разів.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 22:47

  Хутін Пуй написав:
  Burton_Hover написав:
  asti написав:Если б она сидела под Харьковом было бы гораздо лучше!


Обижаете, прямо в городе она сидела, а не под.

с Косолаповки виднее Холодную гору :lol: :lol:


Причем тут какая-то Косолоповка (это где?) и Холодная года к Качановской колонии, которая находится возле проспекта Гагарина?
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Burton_Hover
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 22:51

  yama написав:
  Pupsik написав:Юля будет сидеть на месте Парубия...
Бабушке пора на пенсию
ага, Гадюка с возрастом только набирает яду))//
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 22:55

  Хутін Пуй написав:
  дарий написав:Посмотрим. (уровень чуйки пока не обманвал).
Побачимо!
рыжик все бачить :lol:Зображення



Зображення :mrgreen:
дарий
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