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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1536153715381539

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 163
вище 25.65
51%
83
25.55 - 25.6499
12%
20
25.45 - 25.5499
8%
13
25.40 - 25.4499
9%
15
25.35 - 25.3999
3%
5
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
13%
22
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 07:20

Долар дешевшатиме через політику США: чим це небезпечно ...

Експерти вважають, що настає ідеальний час для розвитку внутрішнього виробництва за рахунок зовнішніх інвестицій: https://ukr.segodnya.ua/economics/enews ... 00318.html
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 07:53

  moniks написав:Читая олдфаг-ов (oldfag) типа васи хочется проголосовать за Ю.В.Т. или Бойко :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Голосуйте за Чикатило - тут чей-то знакомый предлагал.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin
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