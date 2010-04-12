|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 14 лип, 2019 07:20
Долар дешевшатиме через політику США: чим це небезпечно ...
Експерти вважають, що настає ідеальний час для розвитку внутрішнього виробництва за рахунок зовнішніх інвестицій:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Нед 14 лип, 2019 07:53
Голосуйте за Чикатило - тут чей-то знакомый предлагал.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin
|