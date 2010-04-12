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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 14 лип, 2019 07:20
Долар дешевшатиме через політику США: чим це небезпечно ...
Експерти вважають, що настає ідеальний час для розвитку внутрішнього виробництва за рахунок зовнішніх інвестицій:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Нед 14 лип, 2019 08:50
Заголовок противоречит содержимому...
Додано: Нед 14 лип, 2019 09:59
Ты не шаришь в политике.
Как раз перед Зеленым стоит задача привлечь нашу Юлю на свою сторону и впрячь ее в свою телегу.
Юля непревзойденная оппозиционерка. В оппозиции сожрет любого. А Зеленскому очень и очень нужны союзники по антиолигархическому фронту. Взгляды их очень близки. Фронт должен быть широким. В одиночку с олигархами не справиться. Зеленому надо договариваться со всеми кроме олигархов, ваты и русни. А Юля чтоб всегда была по правую руку. Тем более у нее сейчас наверно самая сильная и опытная команда.
Додано: Нед 14 лип, 2019 10:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Нед 14 лип, 2019 10:32
идеальное время для вунтреннего производства настанет, после кризиса. Вспомните кризис 98 года. Как мы все 90-ты года жрали польское и немецкое дерьмо, а после кризиса начали развивать внутреннее производство, т.к. оно оказалось дешевле импорта.
+ еще Кучма пошел на введение единого (упрощенного) налога. что тоже подстегнуло внутреннее производство.
Востаннє редагувалось dima_beleb в Нед 14 лип, 2019 10:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 14 лип, 2019 10:34
Михо - клоун. Достаточно посмотреть на его ладонь чтобы понять, что у него проблемы с головой, ментальностью.
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