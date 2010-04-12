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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1535153615371538

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 163
вище 25.65
51%
83
25.55 - 25.6499
12%
20
25.45 - 25.5499
8%
13
25.40 - 25.4499
9%
15
25.35 - 25.3999
3%
5
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
13%
22
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 07:20

Долар дешевшатиме через політику США: чим це небезпечно ...

Експерти вважають, що настає ідеальний час для розвитку внутрішнього виробництва за рахунок зовнішніх інвестицій: https://ukr.segodnya.ua/economics/enews ... 00318.html
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 08:50

  Василь-Рівне написав:Експерти вважають, що настає ідеальний час для розвитку внутрішнього виробництва за рахунок зовнішніх інвестицій: https://ukr.segodnya.ua/economics/enews ... 00318.html

Заголовок противоречит содержимому...
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 09:59

  asti написав:Если Зеля допустит Жульку в место спикера ВР - он подпишет себе смертный приговор как политику. Лучшего места для поливания грязью власти просто не найти! Уже слышу: вони обіцяли, вони обдурили, Зєлю - геть!, перевибори... Проходили ж уже//))


Ты не шаришь в политике.
Как раз перед Зеленым стоит задача привлечь нашу Юлю на свою сторону и впрячь ее в свою телегу.
Юля непревзойденная оппозиционерка. В оппозиции сожрет любого. А Зеленскому очень и очень нужны союзники по антиолигархическому фронту. Взгляды их очень близки. Фронт должен быть широким. В одиночку с олигархами не справиться. Зеленому надо договариваться со всеми кроме олигархов, ваты и русни. А Юля чтоб всегда была по правую руку. Тем более у нее сейчас наверно самая сильная и опытная команда.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 10:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:Юля непревзойденная оппозиционерка. В оппозиции сожрет любого
не заметил я её оппозиционную активность в последние годы, Саакашвили - единственный серьёзный и системный оппозиционер, остальные только на словах или за деньги. Олигархи между собой всегда договорятся.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 10:32

  Василь-Рівне написав:Експерти вважають, що настає ідеальний час для розвитку внутрішнього виробництва за рахунок зовнішніх інвестицій: https://ukr.segodnya.ua/economics/enews ... 00318.html

идеальное время для вунтреннего производства настанет, после кризиса. Вспомните кризис 98 года. Как мы все 90-ты года жрали польское и немецкое дерьмо, а после кризиса начали развивать внутреннее производство, т.к. оно оказалось дешевле импорта.
+ еще Кучма пошел на введение единого (упрощенного) налога. что тоже подстегнуло внутреннее производство.
Востаннє редагувалось dima_beleb в Нед 14 лип, 2019 10:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 10:34

  vitaliian написав:
  Libo написав:Юля непревзойденная оппозиционерка. В оппозиции сожрет любого
не заметил я её оппозиционную активность в последние годы, Саакашвили - единственный серьёзный и системный оппозиционер, остальные только на словах или за деньги. Олигархи между собой всегда договорятся.

Михо - клоун. Достаточно посмотреть на его ладонь чтобы понять, что у него проблемы с головой, ментальностью.
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