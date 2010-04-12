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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1534153515361537

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 164
вище 25.65
51%
84
25.55 - 25.6499
12%
20
25.45 - 25.5499
8%
13
25.40 - 25.4499
9%
15
25.35 - 25.3999
3%
5
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
13%
22
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 08:50

  Василь-Рівне написав:Експерти вважають, що настає ідеальний час для розвитку внутрішнього виробництва за рахунок зовнішніх інвестицій: https://ukr.segodnya.ua/economics/enews ... 00318.html

Заголовок противоречит содержимому...
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 10:32

  Василь-Рівне написав:Експерти вважають, що настає ідеальний час для розвитку внутрішнього виробництва за рахунок зовнішніх інвестицій: https://ukr.segodnya.ua/economics/enews ... 00318.html

идеальное время для вунтреннего производства настанет, после кризиса. Вспомните кризис 98 года. Как мы все 90-ты года жрали польское и немецкое дерьмо, а после кризиса начали развивать внутреннее производство, т.к. оно оказалось дешевле импорта.
+ еще Кучма пошел на введение единого (упрощенного) налога. что тоже подстегнуло внутреннее производство.
Востаннє редагувалось dima_beleb в Нед 14 лип, 2019 10:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 12:47

  dima_beleb написав:
  Василь-Рівне написав:Експерти вважають, що настає ідеальний час для розвитку внутрішнього виробництва за рахунок зовнішніх інвестицій: https://ukr.segodnya.ua/economics/enews ... 00318.html

идеальное время для вунтреннего производства настанет, после кризиса. Вспомните кризис 98 года. Как мы все 90-ты года жрали польское и немецкое дерьмо, а после кризиса начали развивать внутреннее производство, т.к. оно оказалось дешевле импорта.
+ еще Кучма пошел на введение единого (упрощенного) налога. что тоже подстегнуло внутреннее производство.

За прошедшее время наши производители и не наши скупившие наших , поумнели и сейчас кушаем такое же дерьмо но сделанное в Украине, начиная от курятины , свинины, молочки .... и заканчивая овощами...и ценой выше чем в европе :( .
Vadim V
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 13:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Vadim V написав:кушаем такое же дерьмо но сделанное в Украине, начиная от курятины , свинины, молочки .... и заканчивая овощами...и ценой выше чем в европе

вот удивительно ...
нет чтоб посмотреть уровень цен (
а ведь кто-то плюсанул (
вы в курсах о цене яблок в европах? 2 е/кг не хо?
яйца по 1.5-2 е за 10?
и это пройдет
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