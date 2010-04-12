идеальное время для вунтреннего производства настанет, после кризиса. Вспомните кризис 98 года. Как мы все 90-ты года жрали польское и немецкое дерьмо, а после кризиса начали развивать внутреннее производство, т.к. оно оказалось дешевле импорта. + еще Кучма пошел на введение единого (упрощенного) налога. что тоже подстегнуло внутреннее производство.
Востаннє редагувалось dima_beleb в Нед 14 лип, 2019 10:36, всього редагувалось 1 раз.
идеальное время для вунтреннего производства настанет, после кризиса. Вспомните кризис 98 года. Как мы все 90-ты года жрали польское и немецкое дерьмо, а после кризиса начали развивать внутреннее производство, т.к. оно оказалось дешевле импорта. + еще Кучма пошел на введение единого (упрощенного) налога. что тоже подстегнуло внутреннее производство.
За прошедшее время наши производители и не наши скупившие наших , поумнели и сейчас кушаем такое же дерьмо но сделанное в Украине, начиная от курятины , свинины, молочки .... и заканчивая овощами...и ценой выше чем в европе .