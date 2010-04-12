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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 14 лип, 2019 08:50
Заголовок противоречит содержимому...
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BIGor
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Додано: Нед 14 лип, 2019 10:32
идеальное время для вунтреннего производства настанет, после кризиса. Вспомните кризис 98 года. Как мы все 90-ты года жрали польское и немецкое дерьмо, а после кризиса начали развивать внутреннее производство, т.к. оно оказалось дешевле импорта.
+ еще Кучма пошел на введение единого (упрощенного) налога. что тоже подстегнуло внутреннее производство.
Востаннє редагувалось dima_beleb
в Нед 14 лип, 2019 10:36, всього редагувалось 1 раз.
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dima_beleb
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Додано: Нед 14 лип, 2019 13:41
Vadim V написав:
кушаем такое же дерьмо но сделанное в Украине, начиная от курятины , свинины, молочки .... и заканчивая овощами...и ценой выше чем в европе
вот удивительно ...
нет чтоб посмотреть уровень цен (
а ведь кто-то плюсанул (
вы в курсах о цене яблок в европах? 2 е/кг не хо?
яйца по 1.5-2 е за 10?
и это пройдет
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ЧИА
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Додано: Нед 14 лип, 2019 14:26
ЧИА написав: Vadim V написав:
кушаем такое же дерьмо но сделанное в Украине, начиная от курятины , свинины, молочки .... и заканчивая овощами...и ценой выше чем в европе
вот удивительно ...
нет чтоб посмотреть уровень цен (
а ведь кто-то плюсанул (вы в курсах о цене
яблок в европах? 2 е/кг не хо?
яйца по 1.5-2 е за 10?
У меня родственники на пмж в Италии, область Марке....
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Vadim V
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Додано: Нед 14 лип, 2019 15:25
ЧИА написав: Vadim V написав:
кушаем такое же дерьмо но сделанное в Украине, начиная от курятины , свинины, молочки .... и заканчивая овощами...и ценой выше чем в европе
вы в курсах о цене яблок в европах? 2 е/кг не хо?
интересно, польские яблоки у нас дешевле 0.5 е/кг
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Proofy
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Додано: Нед 14 лип, 2019 16:53
Proofy написав: ЧИА написав: Vadim V написав:
кушаем такое же дерьмо но сделанное в Украине, начиная от курятины , свинины, молочки .... и заканчивая овощами...и ценой выше чем в европе
вы в курсах о цене яблок в европах? 2 е/кг не хо?
интересно, польские яблоки у нас дешевле 0.5 е/кг
Вроде бы цены в Украине и Польше на продукты питания стали сопоставимыми. Могу сказать, что знакомые из Германии при возможности делают продуктовые закупки в Польше. Черешня, выращенная в Германии, порядка 3 евро, мелитопольская большого размера на рынке была за 80-85 грн. Сопоставимо.
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tumos
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Додано: Нед 14 лип, 2019 17:17
tumos написав:
Вроде бы цены в Украине и Польше на продукты питания стали сопоставимыми. Могу сказать, что знакомые из Германии при возможности делают продуктовые закупки в Польше. Черешня, выращенная в Германии, порядка 3 евро, мелитопольская большого размера на рынке была за 80-85 грн. Сопоставимо.
Ціни на продукти, косметику та побутову хімію в Польщі вже нижчі, при середній зарплатні в 1000 євро, тобто сім'ю заробітчанину дешевше зараз утримувати в Польщі, ніж пересилати зароблені грощі в Україну, що при сьогодняшньому курсі долара загрожує зменьшенню надходжень від заробітчан в Україну і зменьшенню населення.
Це коментар на тему ринковості сьогодняшнього курсу гривні.
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sinus
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Додано: Нед 14 лип, 2019 17:38
Proofy написав: ЧИА написав: Vadim V написав:
кушаем такое же дерьмо но сделанное в Украине, начиная от курятины , свинины, молочки .... и заканчивая овощами...и ценой выше чем в европе
вы в курсах о цене яблок в европах? 2 е/кг не хо?
интересно, польские яблоки у нас дешевле 0.5 е/кг
Часто останні роки у Празі. Майже усе там дешевше, аніж у нас. Відповідноі якості.Інколи -суттєво дешевше
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athena1
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Додано: Нед 14 лип, 2019 17:42
sinus написав:
Це коментар на тему ринковості сьогодняшнього курсу гривні.
невозможно установить какой рыночный курс в стране, которая почти полностью сидит на импорте. Пока не начнём производить и покупать своё гривн падать и падать.
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vitaliian
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Додано: Нед 14 лип, 2019 17:42
sinus написав: tumos написав:
Вроде бы цены в Украине и Польше на продукты питания стали сопоставимыми. Могу сказать, что знакомые из Германии при возможности делают продуктовые закупки в Польше. Черешня, выращенная в Германии, порядка 3 евро, мелитопольская большого размера на рынке была за 80-85 грн. Сопоставимо.
Ціни на продукти, косметику та побутову хімію в Польщі вже нижчі, при середній зарплатні в 1000 євро, тобто сім'ю заробітчанину дешевше зараз утримувати в Польщі, ніж пересилати зароблені грощі в Україну, що при сьогодняшньому курсі долара загрожує зменьшенню надходжень від заробітчан в Україну і зменьшенню населення.
Це коментар на тему ринковості сьогодняшнього курсу гривні.
Цены на косметику и бытовую химию уже и в Германии дешевле по многим позициям. Также в Германии дешевле корма для животных.
Молоко, соки, сыры и колбасные изделия сопоставимого качества в Германии стоят практически те же деньги, что и в Киеве. Макаронные изделия из твердых сортов стоят дешевле, чем у нас.
По сути, с нынешним курсом гривны мы уже идем на обгон европейских цен продуктов питания, учитывая, что у нас годовая инфляция 10-15%, а у них 0.5-2%
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antey1969
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