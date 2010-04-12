tumos написав: Вроде бы цены в Украине и Польше на продукты питания стали сопоставимыми. Могу сказать, что знакомые из Германии при возможности делают продуктовые закупки в Польше. Черешня, выращенная в Германии, порядка 3 евро, мелитопольская большого размера на рынке была за 80-85 грн. Сопоставимо.
Ціни на продукти, косметику та побутову хімію в Польщі вже нижчі, при середній зарплатні в 1000 євро, тобто сім'ю заробітчанину дешевше зараз утримувати в Польщі, ніж пересилати зароблені грощі в Україну, що при сьогодняшньому курсі долара загрожує зменьшенню надходжень від заробітчан в Україну і зменьшенню населення. Це коментар на тему ринковості сьогодняшнього курсу гривні.
Proofy вот не знаю, где у Вас польские яблоки по 12 грн у нас яблоек паршивых дешевле 18-19 не видел, нормальные по украинские по 22-25 по поводу цены на яблоки 2е - взял с инета. средняя по супермаркетам = для остальных давно не тратил время для посика дешевых товаров т.е. если для кого час личного времени стоит дешевле 10 уе - флаг в руки дл остаьных - проще закупиться там, где качество адекватно проверенное
Сколько должен составлять курс гривни по индексу Биг-Мака
Украинская национальная валюта продолжает оставаться одной из самых недооцененных в мире по индексу Биг-Мака.
Об этом сообщил британский журнал The Economist, который считает этот показатель.
В то же время по сравнению с прошлогодним рейтингом гривна поднялась с 55-й на 51-ю позицию. Специалисты считают ее недооцененной на 61,3%. Так, Биг-Мак стоит в Украине 57 грн, в то время как в США — $5,74. Таким образом, курс по покупательной способности должен быть на уровне 9,93 грн/$.
Стоит отметить, что последнее место в рейтинге занимает российский рубль. Его считают недооцененным на 64,5%. Евро считают недооцененным на 20,3%, а британский фунт — на 28,5%.
В 2018 году в списке из 43 стран Украина заняла последнее место. Выше нее располагались Египет, Малайзия и Россия.
The Economist высчитывает индекс Биг-Мака с 1986 года. Показатель основан на теории паритета покупательной способности, по которой валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров в разных странах (то есть отношение обменных валютных курсов), только вместо корзины берется один стандартный бургер, выпускаемый компанией McDonald’s повсеместно.
Существует «сырой» индекс и скорректированный на долю ВВП страны на душу населения. Украинская гривна представлена лишь в первом из них.
Некоторые экономисты отрицательно относятся к оценке валют с помощью бургера, мотивируя свою критику тем, что цена еды зависит от цены продуктов, аренды и других ценообразующих факторов, а в индексе Биг-Мака такие нюансы не отражены. Кроме того, индекс показывает ситуацию не в экономике в целом, а лишь на потребительском рынке.
Впрочем, индекс Биг-Мака не позиционируется как точный показатель валютного перекоса. Однако, он стал мировым стандартом и включен в несколько учебников по экономике, а также является предметом не менее 20 академических исследований.
diplomnet написав:Некоторые экономисты отрицательно относятся к оценке валют с помощью бургера, мотивируя свою критику тем, что цена еды зависит от цены продуктов, аренды и других ценообразующих факторов, а в индексе Биг-Мака такие нюансы не отражены
опять же ну вот не используют в бюргерных стейки из говядины в Украине при этом в Украине цена стейка стоит от 300 до 1400 грн за кг в зависимости от качества выдержки что тут можно говорить о цене бигмака?
antey1969 написав:Цены на косметику и бытовую химию уже и в Германии дешевле по многим позициям. Также в Германии дешевле корма для животных. Молоко, соки, сыры и колбасные изделия сопоставимого качества в Германии стоят практически те же деньги, что и в Киеве. Макаронные изделия из твердых сортов стоят дешевле, чем у нас. По сути, с нынешним курсом гривны мы уже идем на обгон европейских цен продуктов питания, учитывая, что у нас годовая инфляция 10-15%, а у них 0.5-2%
Это точчно. Особенно овощи. Гиперинфлец какой-то. Помидоры оптом по 26 гривен, год назад я по 10 покупал в розницу, картошка по 18, оптом по 13-14, год назад я по 6 покупал в розницу. А черешня - то, вообще, капец. Даже пучок укропа 15 гривен! Всегда он стоил 5 на Троещине. Я зимой его по 5 покупал!
antey1969 написав:Цены на косметику и бытовую химию уже и в Германии дешевле по многим позициям. Также в Германии дешевле корма для животных. Молоко, соки, сыры и колбасные изделия сопоставимого качества в Германии стоят практически те же деньги, что и в Киеве. Макаронные изделия из твердых сортов стоят дешевле, чем у нас. По сути, с нынешним курсом гривны мы уже идем на обгон европейских цен продуктов питания, учитывая, что у нас годовая инфляция 10-15%, а у них 0.5-2%
Это точчно. Особенно овощи. Гиперинфлец какой-то. Помидоры оптом по 26 гривен, год назад я по 10 покупал в розницу, картошка по 18, оптом по 13-14, год назад я по 6 покупал в розницу. А черешня - то, вообще, капец. Даже пучок укропа 15 гривен! Всегда он стоил 5 на Троещине. Я зимой его по 5 покупал!
у инфляции есть свойство коцентрироваться в какой то одной отрасли и даже сегменте рынка. Дорожают не все продукты, например (в атб) укроп подорожал в 1,5 раза к 2018 году, а петрушка нет.
antey1969 написав:Цены на косметику и бытовую химию уже и в Германии дешевле по многим позициям. Также в Германии дешевле корма для животных. Молоко, соки, сыры и колбасные изделия сопоставимого качества в Германии стоят практически те же деньги, что и в Киеве. Макаронные изделия из твердых сортов стоят дешевле, чем у нас. По сути, с нынешним курсом гривны мы уже идем на обгон европейских цен продуктов питания, учитывая, что у нас годовая инфляция 10-15%, а у них 0.5-2%
Это точчно. Особенно овощи. Гиперинфлец какой-то. Помидоры оптом по 26 гривен, год назад я по 10 покупал в розницу, картошка по 18, оптом по 13-14, год назад я по 6 покупал в розницу. А черешня - то, вообще, капец. Даже пучок укропа 15 гривен! Всегда он стоил 5 на Троещине. Я зимой его по 5 покупал!
При тому гиперінфляція в доларі, хоча ми його не друкуємо. Таким чином вимиваються запаси долара у населення. Нічого не нагадує?