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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1535153615371538

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 164
вище 25.65
51%
84
25.55 - 25.6499
12%
20
25.45 - 25.5499
8%
13
25.40 - 25.4499
9%
15
25.35 - 25.3999
3%
5
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
13%
22
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 17:45

  sinus написав:
  tumos написав:
Вроде бы цены в Украине и Польше на продукты питания стали сопоставимыми. Могу сказать, что знакомые из Германии при возможности делают продуктовые закупки в Польше. Черешня, выращенная в Германии, порядка 3 евро, мелитопольская большого размера на рынке была за 80-85 грн. Сопоставимо.


Ціни на продукти, косметику та побутову хімію в Польщі вже нижчі, при середній зарплатні в 1000 євро, тобто сім'ю заробітчанину дешевше зараз утримувати в Польщі, ніж пересилати зароблені грощі в Україну, що при сьогодняшньому курсі долара загрожує зменьшенню надходжень від заробітчан в Україну і зменьшенню населення.
Це коментар на тему ринковості сьогодняшнього курсу гривні.

Якщо взяти отут, то можна ще й повернути ПДВ потім. https://biedronka.gazetki-promocyjne.ne ... 9/17917/1/
athena1
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 18:05

Proofy
вот не знаю, где у Вас польские яблоки по 12 грн
у нас яблоек паршивых дешевле 18-19 не видел, нормальные по украинские по 22-25
по поводу цены на яблоки 2е - взял с инета. средняя по супермаркетам
=
для остальных
давно не тратил время для посика дешевых товаров
т.е. если для кого час личного времени стоит дешевле 10 уе - флаг в руки
дл остаьных - проще закупиться там, где качество адекватно проверенное
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 18:24

идем к 10 грн/$


Сколько должен составлять курс гривни по индексу Биг-Мака


Украинская национальная валюта продолжает оставаться одной из самых недооцененных в мире по индексу Биг-Мака.

Об этом сообщил британский журнал The Economist, который считает этот показатель.

В то же время по сравнению с прошлогодним рейтингом гривна поднялась с 55-й на 51-ю позицию. Специалисты считают ее недооцененной на 61,3%. Так, Биг-Мак стоит в Украине 57 грн, в то время как в США — $5,74. Таким образом, курс по покупательной способности должен быть на уровне 9,93 грн/$.

Стоит отметить, что последнее место в рейтинге занимает российский рубль. Его считают недооцененным на 64,5%. Евро считают недооцененным на 20,3%, а британский фунт — на 28,5%.

В 2018 году в списке из 43 стран Украина заняла последнее место. Выше нее располагались Египет, Малайзия и Россия.

The Economist высчитывает индекс Биг-Мака с 1986 года. Показатель основан на теории паритета покупательной способности, по которой валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров в разных странах (то есть отношение обменных валютных курсов), только вместо корзины берется один стандартный бургер, выпускаемый компанией McDonald’s повсеместно.

Существует «сырой» индекс и скорректированный на долю ВВП страны на душу населения. Украинская гривна представлена лишь в первом из них.

Некоторые экономисты отрицательно относятся к оценке валют с помощью бургера, мотивируя свою критику тем, что цена еды зависит от цены продуктов, аренды и других ценообразующих факторов, а в индексе Биг-Мака такие нюансы не отражены. Кроме того, индекс показывает ситуацию не в экономике в целом, а лишь на потребительском рынке.

Впрочем, индекс Биг-Мака не позиционируется как точный показатель валютного перекоса. Однако, он стал мировым стандартом и включен в несколько учебников по экономике, а также является предметом не менее 20 академических исследований.
diplomnet
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 18:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  diplomnet написав:Некоторые экономисты отрицательно относятся к оценке валют с помощью бургера, мотивируя свою критику тем, что цена еды зависит от цены продуктов, аренды и других ценообразующих факторов, а в индексе Биг-Мака такие нюансы не отражены

опять же
ну вот не используют в бюргерных стейки из говядины в Украине
при этом в Украине цена стейка стоит от 300 до 1400 грн за кг
в зависимости от качества выдержки
что тут можно говорить о цене бигмака?
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 19:06

  diplomnet написав:
Сколько должен составлять курс гривни по индексу Биг-Мака

Украинская национальная валюта продолжает оставаться одной из самых недооцененных в мире по индексу Биг-Мака.

Ну, все, это уже как двойной свисток - дипломнет и индекс бигмака. И я уже не сомневаюсь, что завтра курс летит вверх.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 19:09

  antey1969 написав:Цены на косметику и бытовую химию уже и в Германии дешевле по многим позициям. Также в Германии дешевле корма для животных.
Молоко, соки, сыры и колбасные изделия сопоставимого качества в Германии стоят практически те же деньги, что и в Киеве. Макаронные изделия из твердых сортов стоят дешевле, чем у нас.
По сути, с нынешним курсом гривны мы уже идем на обгон европейских цен продуктов питания, учитывая, что у нас годовая инфляция 10-15%, а у них 0.5-2%

Это точчно. Особенно овощи. Гиперинфлец какой-то. Помидоры оптом по 26 гривен, год назад я по 10 покупал в розницу, картошка по 18, оптом по 13-14, год назад я по 6 покупал в розницу. А черешня - то, вообще, капец. Даже пучок укропа 15 гривен! Всегда он стоил 5 на Троещине. Я зимой его по 5 покупал!
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 19:21

  hxbbgaf написав:
  antey1969 написав:Цены на косметику и бытовую химию уже и в Германии дешевле по многим позициям. Также в Германии дешевле корма для животных.
Молоко, соки, сыры и колбасные изделия сопоставимого качества в Германии стоят практически те же деньги, что и в Киеве. Макаронные изделия из твердых сортов стоят дешевле, чем у нас.
По сути, с нынешним курсом гривны мы уже идем на обгон европейских цен продуктов питания, учитывая, что у нас годовая инфляция 10-15%, а у них 0.5-2%

Это точчно. Особенно овощи. Гиперинфлец какой-то. Помидоры оптом по 26 гривен, год назад я по 10 покупал в розницу, картошка по 18, оптом по 13-14, год назад я по 6 покупал в розницу. А черешня - то, вообще, капец. Даже пучок укропа 15 гривен! Всегда он стоил 5 на Троещине. Я зимой его по 5 покупал!

у инфляции есть свойство коцентрироваться в какой то одной отрасли и даже сегменте рынка. Дорожают не все продукты, например (в атб) укроп подорожал в 1,5 раза к 2018 году, а петрушка нет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 19:24

  hxbbgaf написав:
  antey1969 написав:Цены на косметику и бытовую химию уже и в Германии дешевле по многим позициям. Также в Германии дешевле корма для животных.
Молоко, соки, сыры и колбасные изделия сопоставимого качества в Германии стоят практически те же деньги, что и в Киеве. Макаронные изделия из твердых сортов стоят дешевле, чем у нас.
По сути, с нынешним курсом гривны мы уже идем на обгон европейских цен продуктов питания, учитывая, что у нас годовая инфляция 10-15%, а у них 0.5-2%

Это точчно. Особенно овощи. Гиперинфлец какой-то. Помидоры оптом по 26 гривен, год назад я по 10 покупал в розницу, картошка по 18, оптом по 13-14, год назад я по 6 покупал в розницу. А черешня - то, вообще, капец. Даже пучок укропа 15 гривен! Всегда он стоил 5 на Троещине. Я зимой его по 5 покупал!

При тому гиперінфляція в доларі, хоча ми його не друкуємо.
Таким чином вимиваються запаси долара у населення.
Нічого не нагадує?
sinus
 
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