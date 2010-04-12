Додано: Нед 14 лип, 2019 18:24



Сколько должен составлять курс гривни по индексу Биг-Мака





Украинская национальная валюта продолжает оставаться одной из самых недооцененных в мире по индексу Биг-Мака.



Об этом сообщил британский журнал The Economist, который считает этот показатель.



В то же время по сравнению с прошлогодним рейтингом гривна поднялась с 55-й на 51-ю позицию. Специалисты считают ее недооцененной на 61,3%. Так, Биг-Мак стоит в Украине 57 грн, в то время как в США — $5,74. Таким образом, курс по покупательной способности должен быть на уровне 9,93 грн/$.



Стоит отметить, что последнее место в рейтинге занимает российский рубль. Его считают недооцененным на 64,5%. Евро считают недооцененным на 20,3%, а британский фунт — на 28,5%.



В 2018 году в списке из 43 стран Украина заняла последнее место. Выше нее располагались Египет, Малайзия и Россия.



The Economist высчитывает индекс Биг-Мака с 1986 года. Показатель основан на теории паритета покупательной способности, по которой валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров в разных странах (то есть отношение обменных валютных курсов), только вместо корзины берется один стандартный бургер, выпускаемый компанией McDonald’s повсеместно.



Существует «сырой» индекс и скорректированный на долю ВВП страны на душу населения. Украинская гривна представлена лишь в первом из них.



Некоторые экономисты отрицательно относятся к оценке валют с помощью бургера, мотивируя свою критику тем, что цена еды зависит от цены продуктов, аренды и других ценообразующих факторов, а в индексе Биг-Мака такие нюансы не отражены. Кроме того, индекс показывает ситуацию не в экономике в целом, а лишь на потребительском рынке.



Впрочем, индекс Биг-Мака не позиционируется как точный показатель валютного перекоса. Однако, он стал мировым стандартом и включен в несколько учебников по экономике, а также является предметом не менее 20 академических исследований.