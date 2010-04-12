Не скажу по яблоках, но видимо не зря перекупы возят косметику, шоколад, белье... из Польши, и к ним толпы стоят, а не в маркеты за китайским хламом по оверпрайсу.
Видимо, таки дешевле брать там и с нормальным наваром продавать здесь, т.е. там оно дешевле.
Был на отдыхе на западной, там просто очереди за польскими товарами у перекупов.
Приехал с отдыха и просто офигел от цен... картофель, огурцы по 25грн/кг... помидоры от 45...
Думаю в переводе на среднюю з/п цену у нас уже раза в 3 выше чем в ЕС для домохозяйств, и это я про местные продукты.