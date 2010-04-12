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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1536153715381539

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 165
вище 25.65
52%
85
25.55 - 25.6499
12%
20
25.45 - 25.5499
8%
13
25.40 - 25.4499
9%
15
25.35 - 25.3999
3%
5
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
13%
22
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 20:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ЧИА написав:вот удивительно ...
нет чтоб посмотреть уровень цен (
а ведь кто-то плюсанул (
вы в курсах о цене яблок в европах? 2 е/кг не хо?
яйца по 1.5-2 е за 10?

Не скажу по яблоках, но видимо не зря перекупы возят косметику, шоколад, белье... из Польши, и к ним толпы стоят, а не в маркеты за китайским хламом по оверпрайсу.
Видимо, таки дешевле брать там и с нормальным наваром продавать здесь, т.е. там оно дешевле.
Был на отдыхе на западной, там просто очереди за польскими товарами у перекупов.
Приехал с отдыха и просто офигел от цен... картофель, огурцы по 25грн/кг... помидоры от 45...
Думаю в переводе на среднюю з/п цену у нас уже раза в 3 выше чем в ЕС для домохозяйств, и это я про местные продукты.
g_al1
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 20:43

Прірва в доходах між багатими й бідними стає все ширшою — експерти
https://minfin.com.ua/ua/2019/07/14/38411601/

у Львові шалена кількість і асортимент товару з Польші/Італії-дешевше і якісніше
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 20:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ого, які раритети завітали...
Хтось тут Нафтогаз згадував в контексті 30+. Рекомендую прочитати http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.ns ... %BD%D0%B8&
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 21:04

  jump написав:у Львові шалена кількість і асортимент товару з Польші/Італії-дешевше і якісніше

Ну и где вы такие находите?
В овощном киоске под домом
Кукуруза голандская 9-12 шт
помидоры 23 (обычные)-32 (бычье сердце и желтые)
Картофель молодой идеальный 18-19
Лук 10-12
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 21:29

меня больше удивляет, почему у нас принципиально не делают нормальных макаронных изделий?
да, твердых сортов пшеницы собирают мало, но все же собирают
почему мне приходится покупать итальянские по 100 грн за кг?
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 21:39

Прогноз курса гривны на 2019-2024 годы

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 21:43

vitaliian
вашими устами да мед пить
как то не верю в 31 после послндних 2х лет
но слить был бы не против )
и это пройдет
ЧИА
 
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