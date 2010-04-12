ЧИА написав:вот удивительно ... нет чтоб посмотреть уровень цен ( а ведь кто-то плюсанул ( вы в курсах о цене яблок в европах? 2 е/кг не хо? яйца по 1.5-2 е за 10?
Не скажу по яблоках, но видимо не зря перекупы возят косметику, шоколад, белье... из Польши, и к ним толпы стоят, а не в маркеты за китайским хламом по оверпрайсу. Видимо, таки дешевле брать там и с нормальным наваром продавать здесь, т.е. там оно дешевле. Был на отдыхе на западной, там просто очереди за польскими товарами у перекупов. Приехал с отдыха и просто офигел от цен... картофель, огурцы по 25грн/кг... помидоры от 45... Думаю в переводе на среднюю з/п цену у нас уже раза в 3 выше чем в ЕС для домохозяйств, и это я про местные продукты.
меня больше удивляет, почему у нас принципиально не делают нормальных макаронных изделий? да, твердых сортов пшеницы собирают мало, но все же собирают почему мне приходится покупать итальянские по 100 грн за кг?