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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 15 лип, 2019 06:29
ЧИА написав:
меня больше удивляет, почему у нас принципиально не делают нормальных макаронных изделий?
да, твердых сортов пшеницы собирают мало, но все же собирают
почему мне приходится покупать итальянские по 100 грн за кг?
У Львові такі макарони по 50+ кг. В Польщі - по 30+.
З того, що знаю, нашу пшеницю теж купують виробники тих макаронів!(
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