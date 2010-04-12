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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1537153815391540

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 165
вище 25.65
52%
85
25.55 - 25.6499
12%
20
25.45 - 25.5499
8%
13
25.40 - 25.4499
9%
15
25.35 - 25.3999
3%
5
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
13%
22
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 05:46

  moldashavanin написав:
  vitaliian написав:Зображення


39.16 коп за доллар
1 января 2020 года


А якщо не буде - шляпу свою з'їсте?
vovikhan1991
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 06:29

  ЧИА написав:меня больше удивляет, почему у нас принципиально не делают нормальных макаронных изделий?
да, твердых сортов пшеницы собирают мало, но все же собирают
почему мне приходится покупать итальянские по 100 грн за кг?

У Львові такі макарони по 50+ кг. В Польщі - по 30+.
З того, що знаю, нашу пшеницю теж купують виробники тих макаронів!(
athena1
 
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