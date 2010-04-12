RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1537153815391540

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 166
вище 25.65
52%
86
25.55 - 25.6499
12%
20
25.45 - 25.5499
8%
13
25.40 - 25.4499
9%
15
25.35 - 25.3999
3%
5
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
3
нижче 25.25
13%
22
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 05:46

  moldashavanin написав:
  vitaliian написав:Зображення


39.16 коп за доллар
1 января 2020 года


А якщо не буде - шляпу свою з'їсте?
vovikhan1991
Аватар користувача
 
Повідомлень: 149
З нами з: 27.06.16
Подякував: 170 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 06:29

  ЧИА написав:меня больше удивляет, почему у нас принципиально не делают нормальных макаронных изделий?
да, твердых сортов пшеницы собирают мало, но все же собирают
почему мне приходится покупать итальянские по 100 грн за кг?

У Львові такі макарони по 50+ кг. В Польщі - по 30+.
З того, що знаю, нашу пшеницю теж купують виробники тих макаронів!(
athena1
 
Повідомлень: 2045
З нами з: 18.12.08
Подякував: 59 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 08:16

  ЧИА написав:помидоры 23 (обычные)-32 (бычье сердце и желтые)
Картофель молодой идеальный 18-19
Лук 10-12

До Порошенко помидоры херсонские в это время 3-5грн.кг. Сейчас херсонского на базарах нет вообще :twisted: Лук вообще давали на сдачу - хозяйственный вы наш :twisted: Вопрос публике - где делась херсонская еда :?:
moniks
 
Повідомлень: 1270
З нами з: 27.08.14
Подякував: 877 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 08:26

Астанавитесь :twisted:

25.86-25.88/25.96-25.98
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11373
З нами з: 19.05.11
Подякував: 21 раз.
Подякували: 3318 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 08:42

  vitaliian написав:Зображення


Приветствую!
Мы уже сейчас видим , что курс не соответствует прогнозам всех этих организаций! И каждый принимает решение для себя: верит в стабильность и работает с гривневыми инструментами или заходит в доллар, ожидая 30+!
Весь вопрос в том, что пока часть людей ждёт доллар по 30, другая часть может заработать значительно больше, используя точки входа-выхода и всякие ОГВЗ/депозиты)))
SAndriy1
 
Повідомлень: 283
З нами з: 17.01.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 08:49

Ну що народ цього тижня на налі будем трогати 25.80 аааа)))

*Відправлено з Чату
Nazarkino
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1026
З нами з: 17.11.11
Подякував: 188 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 09:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2822
З нами з: 06.04.16
Подякував: 697 раз.
Подякували: 801 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 09:20

  moniks написав:
  ЧИА написав:помидоры 23 (обычные)-32 (бычье сердце и желтые)
Картофель молодой идеальный 18-19
Лук 10-12

До Порошенко помидоры херсонские в это время 3-5грн.кг. Сейчас херсонского на базарах нет вообще :twisted: Лук вообще давали на сдачу - хозяйственный вы наш :twisted: Вопрос публике - где делась херсонская еда :?:

Вот и у меня вопрос: где украинские овощи??? как не зайду в атб, так лук из Узбекистана, синие из Нидерландов.....Неужели мы уже "допетрили", что это всё можно продавать за бугор и зашибать валюту. P.S. хоть персики и апельсины с бананами порадовали своей ценой (на 5 грн дороже картошки :mrgreen: ).
etalonsystem2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 09.07.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1537153815391540
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1527, 1528, 1529
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15288 1811467
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лип, 2019 08:14
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 665, 666, 667
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6664 1436691
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 лип, 2019 20:57
Pupsik
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 275468
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (22873)
15.07.2019 10:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.