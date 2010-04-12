ЧИА написав:меня больше удивляет, почему у нас принципиально не делают нормальных макаронных изделий? да, твердых сортов пшеницы собирают мало, но все же собирают почему мне приходится покупать итальянские по 100 грн за кг?
У Львові такі макарони по 50+ кг. В Польщі - по 30+. З того, що знаю, нашу пшеницю теж купують виробники тих макаронів!(
Приветствую! Мы уже сейчас видим , что курс не соответствует прогнозам всех этих организаций! И каждый принимает решение для себя: верит в стабильность и работает с гривневыми инструментами или заходит в доллар, ожидая 30+! Весь вопрос в том, что пока часть людей ждёт доллар по 30, другая часть может заработать значительно больше, используя точки входа-выхода и всякие ОГВЗ/депозиты)))
ЧИА написав:помидоры 23 (обычные)-32 (бычье сердце и желтые) Картофель молодой идеальный 18-19 Лук 10-12
До Порошенко помидоры херсонские в это время 3-5грн.кг. Сейчас херсонского на базарах нет вообще Лук вообще давали на сдачу - хозяйственный вы наш Вопрос публике - где делась херсонская еда
Вот и у меня вопрос: где украинские овощи??? как не зайду в атб, так лук из Узбекистана, синие из Нидерландов.....Неужели мы уже "допетрили", что это всё можно продавать за бугор и зашибать валюту. P.S. хоть персики и апельсины с бананами порадовали своей ценой (на 5 грн дороже картошки ).