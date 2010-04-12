А якщо не буде - шляпу свою з'їсте?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 15 лип, 2019 05:46
Додано: Пон 15 лип, 2019 06:29
У Львові такі макарони по 50+ кг. В Польщі - по 30+.
З того, що знаю, нашу пшеницю теж купують виробники тих макаронів!(
Додано: Пон 15 лип, 2019 08:26
Астанавитесь
25.86-25.88/25.96-25.98
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Пон 15 лип, 2019 08:42
Приветствую!
Мы уже сейчас видим , что курс не соответствует прогнозам всех этих организаций! И каждый принимает решение для себя: верит в стабильность и работает с гривневыми инструментами или заходит в доллар, ожидая 30+!
Весь вопрос в том, что пока часть людей ждёт доллар по 30, другая часть может заработать значительно больше, используя точки входа-выхода и всякие ОГВЗ/депозиты)))
Додано: Пон 15 лип, 2019 08:49
Ну що народ цього тижня на налі будем трогати 25.80 аааа)))
*Відправлено з Чату
Додано: Пон 15 лип, 2019 09:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 15 лип, 2019 09:29
Это как правительство закладывало в бюджеты курсы 29, 31, ...)) Если после выборов премьером станет Михо, к концу года курс уже будет ниже 23.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Додано: Пон 15 лип, 2019 09:37
сначала придется
Додано: Пон 15 лип, 2019 10:11
Додано: Пон 15 лип, 2019 10:49
Всім доброго дня!
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