Додано: Пон 15 лип, 2019 11:25

Вот подскажите, ну с чего бы курсу бакса под конец в 2019 года расти?

Алени то ведь перевелись.

Я в себе убил аленя окончалеьно только вот сейчас. Ох и живучий, подлец, оказался. Бил я его бил и только через 6 лет после 2013г убил, надеюсь окончательно.

Ну какая обменка будет у тебя покупать па27,5 при отсутствии аленей?

Мой имхопрогноз: бакс и дальше будет снижаться, м.б. и до 24.00 (ЕОК, имхо).

Потом м.б. и выстрелит ту зе мун (до 30.00), но то когда мировой фин єконом кризис грянет.

А так это точно надо держать сбережения в соотношении 50/50 гривна/бакс в спокойное время (как сейчас), а ближе к мировому кризису (следить за сырьевыми и финасовыми биржами перманентно!) конвертировать гривну в бакс на 80% а на остальное купить нужные в хозяйстве вещи).

С евро не связываюсь с 2011г хватит, с 1,46 до 1,13 (29%) это занадто для меня, чтоб с ним играться.

Евро только, если в Европу или покупака на ebay.

Имхо, когда все знают, что в июле (корый год подряд) будет ниже 26.00, ну какой пенёк купит баксы зимой?

Поэтому, курс не будет уже па28+ никогда заверю вас (ну разве на полчаса) до наступления следующего мирового или европейского или азиатского (и т.д.) кризиса.

Максимум 27.50, имхо не выше, ибо уже выработался у украинцев иммунитет против информационных вбросов (типа всё пропало: национализация (приватизация) Привата, нет транша от МВФ караул! и т.п.)

Масло в огонь подливали многие горе эксперты (работают на банкиров). А что, продать населению па28,5 и купить летом у них же па25,4. Кучеряво банкирам можно жить при таких раскладах.

Но СТОП. Алени хоть чему то ведь научились за 6 лет таких качелей от банкиров?