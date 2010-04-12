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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1538153915401541

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 167
вище 25.65
51%
86
25.55 - 25.6499
12%
20
25.45 - 25.5499
8%
13
25.40 - 25.4499
9%
15
25.35 - 25.3999
3%
5
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
4
нижче 25.25
13%
22
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 11:08

Загальна ліквідність


Вітаюсь совсіма.

Коррахунки - 62 446,74 (63 188,84 - 742,10) млн.
Овернайти - 10 218 (14 119 - 3 901) млн.

Загальна ліквідність 62 446,74 + 10 218 = 72 664,74(77 307,84 - 4 643,1) млн. гривень.

Та тим часом двотижневі сертифікати забрали в пʼятницю з ринка ліквідності 6 912 млн. гривень. Можливо останні під 17,5 відсотків! На 4 643,1 млн впала загальна ліквідність, на 515 млн. викупив валюти НБУ, та Автономні чинники додали ще 1 754 млн. гривень. З останніх вдвічи збільшився Вплив операцій Державної казначейської служби України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... d=40807142

І ще - загальний обсяг ОВДП зменшився на 184,25 млн., з яких на 103,45 млн грн. ЗМЕНЬШИВСЯ ОБСЯГ НЕРЕЗИДЕНТІВ.

https://bin.ua/news/finance/finances/23 ... 50719.html

ВО

Хай щастить.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 11:16

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
15.07.2019
грн за 100 доларів США 2572.24
Гривна укрепилась на 4 копейки.
Открылись чуть выше закрытия. В 10-15, как по расписанию, началось снижение, которое к 10-40 сменилось стабильностью. Незадолго до 12, как и на нескольких последних сессиях, наметился рост. Сценарий начинает надоедать :)
НБУ в пятницу выкупил плановую двадцатку.
Остатки на коррсчетах немного сократились. Главным фактором стало увеличение объема двухнедельных сертификатов. Это настоящее сокращение ликвидности - почти 7 млрд. изъяты из оборота на 2 недели. Объем суточных сертификатов сократился. Операции казначейства также добавили ликвидности.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
11.07.2019
Усього, млн дол. США 399.9
Обороты в четверг продолжали оставаться весьма высокими.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 11:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вот подскажите, ну с чего бы курсу бакса под конец в 2019 года расти?
Алени то ведь перевелись.
Я в себе убил аленя окончалеьно только вот сейчас. Ох и живучий, подлец, оказался. Бил я его бил и только через 6 лет после 2013г убил, надеюсь окончательно.
Ну какая обменка будет у тебя покупать па27,5 при отсутствии аленей?
Мой имхопрогноз: бакс и дальше будет снижаться, м.б. и до 24.00 (ЕОК, имхо).
Потом м.б. и выстрелит ту зе мун (до 30.00), но то когда мировой фин єконом кризис грянет.
А так это точно надо держать сбережения в соотношении 50/50 гривна/бакс в спокойное время (как сейчас), а ближе к мировому кризису (следить за сырьевыми и финасовыми биржами перманентно!) конвертировать гривну в бакс на 80% а на остальное купить нужные в хозяйстве вещи).
С евро не связываюсь с 2011г хватит, с 1,46 до 1,13 (29%) это занадто для меня, чтоб с ним играться.
Евро только, если в Европу или покупака на ebay.
Имхо, когда все знают, что в июле (корый год подряд) будет ниже 26.00, ну какой пенёк купит баксы зимой?
Поэтому, курс не будет уже па28+ никогда заверю вас (ну разве на полчаса) до наступления следующего мирового или европейского или азиатского (и т.д.) кризиса.
Максимум 27.50, имхо не выше, ибо уже выработался у украинцев иммунитет против информационных вбросов (типа всё пропало: национализация (приватизация) Привата, нет транша от МВФ караул! и т.п.)
Масло в огонь подливали многие горе эксперты (работают на банкиров). А что, продать населению па28,5 и купить летом у них же па25,4. Кучеряво банкирам можно жить при таких раскладах.
Но СТОП. Алени хоть чему то ведь научились за 6 лет таких качелей от банкиров?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Пон 15 лип, 2019 12:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 12:01

Yuri_61
Поглядим что будет с курсом плавно или периодически до конца января а может и февраля следующего года (а еще и осень есть у нас которая может и в сентябре показать те самые 27,50). Очень самоуверенное у вас имхо)
kravchukmv1987
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