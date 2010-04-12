Коррахунки - 62 446,74 (63 188,84 - 742,10) млн. Овернайти - 10 218 (14 119 - 3 901) млн.
Загальна ліквідність 62 446,74 + 10 218 = 72 664,74(77 307,84 - 4 643,1) млн. гривень.
Та тим часом двотижневі сертифікати забрали в пʼятницю з ринка ліквідності 6 912 млн. гривень. Можливо останні під 17,5 відсотків! На 4 643,1 млн впала загальна ліквідність, на 515 млн. викупив валюти НБУ, та Автономні чинники додали ще 1 754 млн. гривень. З останніх вдвічи збільшився Вплив операцій Державної казначейської служби України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 15.07.2019 грн за 100 доларів США 2572.24 Гривна укрепилась на 4 копейки. Открылись чуть выше закрытия. В 10-15, как по расписанию, началось снижение, которое к 10-40 сменилось стабильностью. Незадолго до 12, как и на нескольких последних сессиях, наметился рост. Сценарий начинает надоедать НБУ в пятницу выкупил плановую двадцатку. Остатки на коррсчетах немного сократились. Главным фактором стало увеличение объема двухнедельных сертификатов. Это настоящее сокращение ликвидности - почти 7 млрд. изъяты из оборота на 2 недели. Объем суточных сертификатов сократился. Операции казначейства также добавили ликвидности.
Продаж валюти на міжбанківському ринку 11.07.2019 Усього, млн дол. США 399.9 Обороты в четверг продолжали оставаться весьма высокими.
Вот подскажите, ну с чего бы курсу бакса под конец в 2019 года расти? Алени то ведь перевелись. Я в себе убил аленя окончалеьно только вот сейчас. Ох и живучий, подлец, оказался. Бил я его бил и только через 6 лет после 2013г убил, надеюсь окончательно. Ну какая обменка будет у тебя покупать па27,5 при отсутствии аленей? Мой имхопрогноз: бакс и дальше будет снижаться, м.б. и до 24.00 (ЕОК, имхо). Потом м.б. и выстрелит ту зе мун (до 30.00), но то когда мировой фин єконом кризис грянет. А так это точно надо держать сбережения в соотношении 50/50 гривна/бакс в спокойное время (как сейчас), а ближе к мировому кризису (следить за сырьевыми и финасовыми биржами перманентно!) конвертировать гривну в бакс на 80% а на остальное купить нужные в хозяйстве вещи). С евро не связываюсь с 2011г хватит, с 1,46 до 1,13 (29%) это занадто для меня, чтоб с ним играться. Евро только, если в Европу или покупака на ebay. Имхо, когда все знают, что в июле (корый год подряд) будет ниже 26.00, ну какой пенёк купит баксы зимой? Поэтому, курс не будет уже па28+ никогда заверю вас (ну разве на полчаса) до наступления следующего мирового или европейского или азиатского (и т.д.) кризиса. Максимум 27.50, имхо не выше, ибо уже выработался у украинцев иммунитет против информационных вбросов (типа всё пропало: национализация (приватизация) Привата, нет транша от МВФ караул! и т.п.) Масло в огонь подливали многие горе эксперты (работают на банкиров). А что, продать населению па28,5 и купить летом у них же па25,4. Кучеряво банкирам можно жить при таких раскладах. Но СТОП. Алени хоть чему то ведь научились за 6 лет таких качелей от банкиров?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Пон 15 лип, 2019 12:03, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61 Поглядим что будет с курсом плавно или периодически до конца января а может и февраля следующего года (а еще и осень есть у нас которая может и в сентябре показать те самые 27,50). Очень самоуверенное у вас имхо)
sinus написав: Ціни на продукти, косметику та побутову хімію в Польщі вже нижчі, при середній зарплатні в 1000 євро, тобто сім'ю заробітчанину дешевше зараз утримувати в Польщі, ніж пересилати зароблені грощі в Україну, що при сьогодняшньому курсі долара загрожує зменьшенню надходжень від заробітчан в Україну і зменьшенню населення. Це коментар на тему ринковості сьогодняшнього курсу гривні.
hxbbgaf написав:Сезонный рост никто не отменял и он только начался. А когда выстрелит кризис, все будет наоборот. Будет мегакуе и доллар в мире будет обесцениваться в разы, а потом, может, эта волна дойдет и до нас, если у нас не будет дефолта. Печатать начнут очень быстро. Еще кризис не начался, а они уже говорят о снижении ставки. Поэтому что? Покупайте золото и серебро!
Вот тоже помню, как в 2008-м доллар обесценился в разы.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда. Бо без нього я злий.
kravchukmv1987 написав:Yuri_61 Поглядим что будет с курсом плавно или периодически до конца января а может и февраля следующего года (а еще и осень есть у нас которая может и в сентябре показать те самые 27,50). Очень самоуверенное у вас имхо)
Мне кажется что аленем становится человек тогда,когда начинает верить в стабильность гривны. Пока что жизнь показывает,что именно в момент,когда в это верит большинство,и происходит очередная кратная стрижка.