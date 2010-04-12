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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 15 лип, 2019 13:12
SILVER_UA написав: Burton_Hover написав:
Но вообще для держателей валюты тяжелые времена. Сцепить зубы и ждать приближающейся осени.
что мешает продавать валюту и ловить разницу в кассах банков ?
некоторые еще и работают и не видят смысла в пипсовании. Вот тут недавно кто-то хвастался, что заработал 5 коп. на долларе, сдав в обменку по 25,90 и откупив на 150 тыс. гривень по 25,85 он-лайн в банке ТАС. Казалось бы супер-удачная оперция. А теперь считаем: 150 000 / 25,85 х 0,05 = 290 гривень (!). И оно того стоило?
Востаннє редагувалось Burton_Hover
в Пон 15 лип, 2019 13:22, всього редагувалось 1 раз.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
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Додано: Пон 15 лип, 2019 13:15
SILVER_UA написав:
что мешает продавать валюту и ловить разницу в кассах банков ?
с этими мансами "нету гривень, нету баксов"
если на очень коротких промежутках сдавать-откупать, то
больше денег уйдет на сами кеды
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Alex2007
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Додано: Пон 15 лип, 2019 13:19
Alex2007 написав: SILVER_UA написав:
что мешает продавать валюту и ловить разницу в кассах банков ?
с этими мансами "нету гривень, нету баксов"
если на очень коротких промежутках сдавать-откупать, то
больше денег уйдет на сами кеды
сказки какие-то
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Додано: Пон 15 лип, 2019 13:20
Burton_Hover написав:
некоторые еще и работают
то их проблемы
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Додано: Пон 15 лип, 2019 13:23
SILVER_UA написав: Alex2007 написав: SILVER_UA написав:
что мешает продавать валюту и ловить разницу в кассах банков ?
с этими мансами "нету гривень, нету баксов"
если на очень коротких промежутках сдавать-откупать, то
больше денег уйдет на сами кеды
сказки какие-то
ну подскажите тогда мне где я могу сегодня сдать, и сегодня в кассе откупить дешевле. В Одессе? Пусть даже разница 5 копеек.
Может где-то в Харькове и да, но это Харьков с космонавтами.
Востаннє редагувалось Alex2007
в Пон 15 лип, 2019 13:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 15 лип, 2019 13:24
SILVER_UA написав: Burton_Hover написав:
некоторые еще и работают
то их проблемы
это как раз проблемы тех, кто пипсует
Доход работающего за день может превышать доход пипсовальщика за месяц. Кто на что учился.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
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Додано: Пон 15 лип, 2019 13:25
Alex2007 написав:
ну подскажите тогда мне где я могу сегодня сдать, и сегодня в кассе откупить дешевле. В Одессе? Пусть даже разница 5 копеек.
Может в Харькове и да, но это Харьков с космонавтами.
Выше подсчет итога такой операции. На пару раз покушать. Для студентов нормально.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
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Burton_Hover
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Додано: Пон 15 лип, 2019 13:29
Burton_Hover написав: SILVER_UA написав: Burton_Hover написав:
Но вообще для держателей валюты тяжелые времена. Сцепить зубы и ждать приближающейся осени.
что мешает продавать валюту и ловить разницу в кассах банков ?
некоторые еще и работают и не видят смысла в пипсовании. Вот тут недавно кто-то хвастался, что заработал 5 коп. на долларе, сдав в обменку по 25,90 и откупив на 150 тыс. гривень по 25,85 он-лайн в банке ТАС. Казалось бы супер-удачная оперция. А теперь считаем: 150 000 / 25,85 х 0,05 = 290 гривень (!). И оно того стоило?
если обменка и ТАС в пределах 200 метров, почему бы и нет? Вышел с собачкой обменял 150к на себя 150к на жену и можно заказывать столик в ресторане.
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vitaliian
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Додано: Пон 15 лип, 2019 13:39
vitaliian написав:
если обменка и ТАС в пределах 200 метров, почему бы и нет? Вышел с собачкой обменял 150к на себя 150к на жену и можно заказывать столик в ресторане.
Ресторан за 290 грн на человека?
Видимо "Пузата хата" или Макдональдс.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
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Burton_Hover
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Додано: Пон 15 лип, 2019 13:40
moldashavanin написав:
Быстро люди узнают - у вас есть деньги
один удар по голове и нету денег .
Слишком рискованно так подставляться
тут много рисков, пришли сдавать зелень - нет гривны, пришли откупаться а курс за это время вырос, по голове можно даже за смартфон получить, что теперь не носить смартфоны?
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vitaliian
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