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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1540154115421543>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 168
вище 25.65
52%
87
25.55 - 25.6499
12%
20
25.45 - 25.5499
8%
13
25.40 - 25.4499
9%
15
25.35 - 25.3999
3%
5
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
4
нижче 25.25
13%
22
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 13:12

  SILVER_UA написав:
  Burton_Hover написав:Но вообще для держателей валюты тяжелые времена. Сцепить зубы и ждать приближающейся осени.

что мешает продавать валюту и ловить разницу в кассах банков ?


некоторые еще и работают и не видят смысла в пипсовании. Вот тут недавно кто-то хвастался, что заработал 5 коп. на долларе, сдав в обменку по 25,90 и откупив на 150 тыс. гривень по 25,85 он-лайн в банке ТАС. Казалось бы супер-удачная оперция. А теперь считаем: 150 000 / 25,85 х 0,05 = 290 гривень (!). И оно того стоило?
Востаннє редагувалось Burton_Hover в Пон 15 лип, 2019 13:22, всього редагувалось 1 раз.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Burton_Hover
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 13:15

  SILVER_UA написав:что мешает продавать валюту и ловить разницу в кассах банков ?

с этими мансами "нету гривень, нету баксов"
если на очень коротких промежутках сдавать-откупать, то
больше денег уйдет на сами кеды :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 13:19

  Alex2007 написав:
  SILVER_UA написав:что мешает продавать валюту и ловить разницу в кассах банков ?

с этими мансами "нету гривень, нету баксов"
если на очень коротких промежутках сдавать-откупать, то
больше денег уйдет на сами кеды :D

сказки какие-то
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 13:20

  Burton_Hover написав:некоторые еще и работают

то их проблемы
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 13:23

  SILVER_UA написав:
  Alex2007 написав:
  SILVER_UA написав:что мешает продавать валюту и ловить разницу в кассах банков ?

с этими мансами "нету гривень, нету баксов"
если на очень коротких промежутках сдавать-откупать, то
больше денег уйдет на сами кеды :D

сказки какие-то


ну подскажите тогда мне где я могу сегодня сдать, и сегодня в кассе откупить дешевле. В Одессе? Пусть даже разница 5 копеек.
Может где-то в Харькове и да, но это Харьков с космонавтами.
:mrgreen:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Пон 15 лип, 2019 13:24, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 13:24

  SILVER_UA написав:
  Burton_Hover написав:некоторые еще и работают

то их проблемы


это как раз проблемы тех, кто пипсует :) Доход работающего за день может превышать доход пипсовальщика за месяц. Кто на что учился.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Burton_Hover
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 13:25

  Alex2007 написав:
ну подскажите тогда мне где я могу сегодня сдать, и сегодня в кассе откупить дешевле. В Одессе? Пусть даже разница 5 копеек.
Может в Харькове и да, но это Харьков с космонавтами.
:mrgreen:


Выше подсчет итога такой операции. На пару раз покушать. Для студентов нормально.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Burton_Hover
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 13:29

  Burton_Hover написав:
  SILVER_UA написав:
  Burton_Hover написав:Но вообще для держателей валюты тяжелые времена. Сцепить зубы и ждать приближающейся осени.

что мешает продавать валюту и ловить разницу в кассах банков ?


некоторые еще и работают и не видят смысла в пипсовании. Вот тут недавно кто-то хвастался, что заработал 5 коп. на долларе, сдав в обменку по 25,90 и откупив на 150 тыс. гривень по 25,85 он-лайн в банке ТАС. Казалось бы супер-удачная оперция. А теперь считаем: 150 000 / 25,85 х 0,05 = 290 гривень (!). И оно того стоило?

если обменка и ТАС в пределах 200 метров, почему бы и нет? Вышел с собачкой обменял 150к на себя 150к на жену и можно заказывать столик в ресторане.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 13:39

  vitaliian написав:если обменка и ТАС в пределах 200 метров, почему бы и нет? Вышел с собачкой обменял 150к на себя 150к на жену и можно заказывать столик в ресторане.


Ресторан за 290 грн на человека? :) Видимо "Пузата хата" или Макдональдс.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Burton_Hover
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 13:40

  moldashavanin написав:
Быстро люди узнают - у вас есть деньги
один удар по голове и нету денег .
Слишком рискованно так подставляться

тут много рисков, пришли сдавать зелень - нет гривны, пришли откупаться а курс за это время вырос, по голове можно даже за смартфон получить, что теперь не носить смартфоны?
vitaliian
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