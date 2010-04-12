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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1540154115421543

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 168
вище 25.65
52%
87
25.55 - 25.6499
12%
20
25.45 - 25.5499
8%
13
25.40 - 25.4499
9%
15
25.35 - 25.3999
3%
5
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
4
нижче 25.25
13%
22
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 13:41

  moldashavanin написав:
Быстро люди узнают - у вас есть деньги
один удар по голове и нету денег .
Слишком рискованно так подставляться


Это, если ежедневно это проделывать в одном и том же месте.
Опять на МБ "миска". Как говорил Геккельбери Финн, когда в его землянку в очередной раз провалилась корова: "Это становится однообразным".
Востаннє редагувалось Burton_Hover в Пон 15 лип, 2019 13:46, всього редагувалось 1 раз.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Burton_Hover
 
Повідомлень: 79
З нами з: 05.12.18
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