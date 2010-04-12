Это, если ежедневно это проделывать в одном и том же месте.
Опять на МБ "миска". Как говорил Геккельбери Финн, когда в его землянку в очередной раз провалилась корова: "Это становится однообразным".
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Додано: Пон 15 лип, 2019 13:41
Это, если ежедневно это проделывать в одном и том же месте.
Опять на МБ "миска". Как говорил Геккельбери Финн, когда в его землянку в очередной раз провалилась корова: "Это становится однообразным".
Востаннє редагувалось Burton_Hover в Пон 15 лип, 2019 13:46, всього редагувалось 1 раз.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
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