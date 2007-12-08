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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 15 лип, 2019 13:41
Опять на МБ "миска". Как говорил Геккельбери Финн, когда в его землянку в очередной раз провалилась корова: "Это становится однообразным".
Востаннє редагувалось Burton_Hover в Пон 15 лип, 2019 14:36, всього редагувалось 2 разів.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Додано: Пон 15 лип, 2019 14:30
Пора уже рыжику что-то делать с этой миской, ну реално уже скучно )
Живите своим умом!
Додано: Пон 15 лип, 2019 14:34
перевернуть?
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Додано: Пон 15 лип, 2019 14:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Рубчик к доллару на 50 копеек укрепился.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Пон 15 лип, 2019 14:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Что-то сегодня Оксанка разошлась,наверное таки нашла мужчину своей жизни,который её удовлетворяет во всём(((
Ролики обычно довольствовались трёмя копейками и гоняли целыми днями клаву,что аж по пять страниц было обсуждений её нездоровых фантазий.
Ребята может хватит то Юру подбадривать,то отца синуса "вытаскивать с того света".
По курсу,наверное скоро все кто ждал роста пойдут сдавать на мороженное,а все кто хотел перевернуться уже отоварились.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 15 лип, 2019 14:56
Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
дата розрахунку: 12.07.2019 15.07.2019
починає діяти з: 15.07.2019 16.07.2019
100 дол. США 2576.0584 2574.0920
После полудня доллар отыграл почти 2 копейки.
Начавшаяся около 12 попытка роста вскоре перешла в очередной период стабильности. За 3 часа котировки приподнялись в среднем на копейку. На исходе торгов опять что-то пытается исполнить Рыжик.
По сравнению с прошлым годом гривна крепче на 49 копеек.
Теперь мы можем вернуться к интересным торгам среды.
Вышла статистика интервенций за прошлую неделю:
08-12.07.2019 Детальніша інформація
млн дол. США
Купівля 138.50
Продаж 0.00
Объем покупки соответствует тому, что показывает анализ ликвидности. Как мы помним, в среду НБУ был дважды замечен на рынке. Сначала с бидом, а затем с офером, но общий баланс операций оказался нулевым. Теперь по итогам недели видно, что оба выхода были показательными, а операции при этом не проводились.
НБУ так поступает не первый раз, но эта пятница особенно ярко показала эффективность таких заградительных котировок.
Додано: Пон 15 лип, 2019 15:25
А под каким о_о сейчас псевдонимом?
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