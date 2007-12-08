RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1540154115421543

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 170
вище 25.65
52%
88
25.55 - 25.6499
12%
21
25.45 - 25.5499
8%
13
25.40 - 25.4499
9%
15
25.35 - 25.3999
3%
5
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
2%
4
нижче 25.25
13%
22
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 13:41

Опять на МБ "миска". Как говорил Геккельбери Финн, когда в его землянку в очередной раз провалилась корова: "Это становится однообразным".
Востаннє редагувалось Burton_Hover в Пон 15 лип, 2019 14:36, всього редагувалось 2 разів.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Burton_Hover
 
Повідомлень: 80
З нами з: 05.12.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 14:30

  Burton_Hover написав:
Это, если ежедневно это проделывать в одном и том же месте.
Опять на МБ "миска". Как говорил Геккельбери Финн, когда в его землянку в очередной раз провалилась корова: "Это становится однообразным".


Пора уже рыжику что-то делать с этой миской, ну реално уже скучно )
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34094
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3335 раз.
Подякували: 6882 раз.
 
Профіль
24
5
2
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 14:34

  zzzzzz написав:
  Burton_Hover написав:
Это, если ежедневно это проделывать в одном и том же месте.
Опять на МБ "миска". Как говорил Геккельбери Финн, когда в его землянку в очередной раз провалилась корова: "Это становится однообразным".


Пора уже рыжику что-то делать с этой миской, ну реално уже скучно )


перевернуть? :)
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Burton_Hover
 
Повідомлень: 80
З нами з: 05.12.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 14:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Рубчик к доллару на 50 копеек укрепился.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
Повідомлень: 1148
З нами з: 23.04.09
Подякував: 126 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 14:54

Рыжик решил прыгать вверх )))
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34094
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3335 раз.
Подякували: 6882 раз.
 
Профіль
24
5
2
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 14:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Что-то сегодня Оксанка разошлась,наверное таки нашла мужчину своей жизни,который её удовлетворяет во всём(((
Ролики обычно довольствовались трёмя копейками и гоняли целыми днями клаву,что аж по пять страниц было обсуждений её нездоровых фантазий.
Ребята может хватит то Юру подбадривать,то отца синуса "вытаскивать с того света".
По курсу,наверное скоро все кто ждал роста пойдут сдавать на мороженное,а все кто хотел перевернуться уже отоварились.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10584
З нами з: 30.12.09
Подякував: 302 раз.
Подякували: 2127 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 14:56

Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
дата розрахунку: 12.07.2019 15.07.2019
починає діяти з: 15.07.2019 16.07.2019
100 дол. США 2576.0584 2574.0920
После полудня доллар отыграл почти 2 копейки.
Начавшаяся около 12 попытка роста вскоре перешла в очередной период стабильности. За 3 часа котировки приподнялись в среднем на копейку. На исходе торгов опять что-то пытается исполнить Рыжик.

По сравнению с прошлым годом гривна крепче на 49 копеек.

Теперь мы можем вернуться к интересным торгам среды.
Вышла статистика интервенций за прошлую неделю:
08-12.07.2019 Детальніша інформація
млн дол. США
Купівля 138.50
Продаж 0.00
Объем покупки соответствует тому, что показывает анализ ликвидности. Как мы помним, в среду НБУ был дважды замечен на рынке. Сначала с бидом, а затем с офером, но общий баланс операций оказался нулевым. Теперь по итогам недели видно, что оба выхода были показательными, а операции при этом не проводились.
НБУ так поступает не первый раз, но эта пятница особенно ярко показала эффективность таких заградительных котировок.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4041
З нами з: 02.09.15
Подякував: 1429 раз.
Подякували: 2677 раз.
 
Профіль
5
4
6
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 15:04

  zzzzzz написав:Рыжик решил прыгать вверх )))

Как-то он слабо прыгает) :D
CasinoAA90
 
Повідомлень: 26
З нами з: 10.05.19
Подякував: 6 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 15:25

  somilitark написав:Что-то сегодня Оксанка разошлась,наверное таки нашла мужчину своей жизни,который её удовлетворяет во всём(((
Ролики обычно довольствовались трёмя копейками и гоняли целыми днями клаву,что аж по пять страниц было обсуждений её нездоровых фантазий.
Ребята может хватит то Юру подбадривать,то отца синуса "вытаскивать с того света".
По курсу,наверное скоро все кто ждал роста пойдут сдавать на мороженное,а все кто хотел перевернуться уже отоварились.

А под каким о_о сейчас псевдонимом?
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1829
З нами з: 23.05.14
Подякував: 429 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1540154115421543
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: CasinoAA90, холява і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1528, 1529, 1530
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15299 1812099
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лип, 2019 13:27
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 665, 666, 667
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6665 1436776
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лип, 2019 09:54
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 275471
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (73247)
15.07.2019 16:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.